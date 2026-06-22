El frente judicial de Jésica Cirio sumó un capítulo de extrema tensión este fin de semana. Tras la masiva difusión de una serie de videos donde se observa a la modelo y conductora de televisión exhibiendo importantes fajos de dólares en bolsas plásticas transparentes, la Justicia federal ordenó una serie de allanamientos de urgencia en diferentes propiedades vinculadas a la causa.
Allanaron la casa de Jésica Cirio: secuestraron dólares y armas
Los procedimientos se realizaron en su departamento de Las Cañitas y en la casa de su expareja, Elías Piccirillo. Los investigadores incautaron dinero en efectivo, pero la conductora de TV aún no fue localizada.
Los procedimientos, que comenzaron durante la madrugada de este domingo, fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola y convalidados por el juez federal Luis Armella. El personal de la Gendarmería Nacional centró las tareas en dos puntos clave: un exclusivo departamento en el barrio porteño de Palermo y una vivienda ubicada en un complejo residencial de Nordelta.
Secuestro de dinero
Al arribar al departamento de la conductora, ubicado sobre la Avenida del Libertador y Ortega y Gasset, en la zona conocida como Las Cañitas, las fuerzas de seguridad se encontraron con la vivienda vacía. Ante la ausencia de la modelo, los uniformados debieron forzar los accesos con la colaboración del portero del edificio para dar cumplimiento a la orden judicial.
Si bien el objetivo principal de los investigadores era localizar los soportes digitales o dispositivos con las grabaciones originales, los resultados en ese aspecto fueron negativos.
No obstante, el saldo del registro arrojó el secuestro de unos 19 mil dólares en efectivo, armas de fuego que estarían registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, y dos gramos de una sustancia pulverulenta que quedó sujeta a peritajes químicos. Al momento del cierre del operativo, las autoridades continuaban buscando establecer el paradero de Cirio.
Inspección en Nordelta
En paralelo, otra comisión de Gendarmería Nacional se presentó en el domicilio de Elías Piccirillo, expareja de la animadora, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Nordelta en el marco de otra causa legal. A diferencia de lo ocurrido en Palermo, Piccirillo sí se encontraba en el lugar.
Durante el operativo, los efectivos le retuvieron el teléfono celular. Aunque el propio investigado facilitó las claves de acceso al dispositivo, los técnicos no lograron hallar la filmación donde se expone la fortuna guardada en el vestidor.
Ante este escenario, la fiscalía avanzó con un pedido formal al medio que difundió las imágenes para incorporar las cintas de manera directa al expediente judicial.
Declaraciones cruzadas
La existencia de este material audiovisual había sido anticipada públicamente por el financista Francisco Hauque, exsocio de Piccirillo, quien bajo juramento aseguró haber visto a la modelo contando las divisas en la vivienda de San Vicente que habitaba junto al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
De acreditarse el origen de los fondos, la situación patrimonial de los implicados podría agravarse notablemente por presunto lavado de activos o enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Jésica Cirio reaccionó de inmediato a través de un comunicado oficial distribuido a la prensa. En el escrito, la modelo alegó ser víctima de una maniobra de extorsión y denunció que las imágenes publicadas fueron editadas y sacadas de contexto con el único propósito de perjudicar su imagen pública y complicar su situación ante los tribunales.