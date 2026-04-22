Luego de meses de mantener un perfil extremadamente bajo y alejarse de los flashes tras las tormentas mediáticas y judiciales que marcaron su pasado reciente, Jesica Cirio volvió a ser el centro de la escena, pero esta vez por una noticia que le cambió la vida. La modelo confirmó que está esperando su segundo hijo, un varón, junto a su actual pareja, el empresario del rubro alimenticio Nicolás Trombino.
Jesica Cirio habló sobre su embarazo: "Este bebé llega para sanar y aportar felicidad"
Tras un año de cambios y bastante discreción, la modelo se aleja de la televisión para centrarse en su familia y negocios, buscando estabilidad emocional y personal.
Un anuncio esperado y una familia que se agranda
La noticia, que comenzó como un rumor en los pasillos de la televisión, fue finalmente validada por la propia protagonista. Cirio, de 41 años, atraviesa su tercer mes y medio de gestación. Según relató, el embarazo no fue algo estrictamente buscado para este momento, pero sí un deseo que sobrevolaba a la pareja.
"No es que lo buscáramos activamente ahora, se dio y nos superemocionamos. La vida a veces te sorprende de maneras inesperadas y creo que este bebé llegó en un excelente momento, llega para sanar", expresó con notable emoción.
La reacción de Chloe: el pedido de una hermana mayor
Uno de los puntos más sensibles para Jesica fue comunicarle la novedad a su hija Chloe, de 8 años. La conductora explicó que esperó el tiempo prudencial médico antes de dar la noticia públicamente, priorizando la intimidad familiar.
"Para mí era fundamental que ella fuera la primera en saberlo. Me venía pidiendo un hermanito desde hace mucho tiempo", confesó. El encuentro se dio tras una clase de danza de la pequeña, momento en el que Cirio le reveló que finalmente su deseo se haría realidad. La reacción, según allegados, fue de pura alegría y contención.
Apuesta al bajo perfil y alejamiento de los medios
Este nuevo capítulo en la vida de Cirio llega tras un año de profundos cambios personales y legales. Tras su traumática separación de Elías Piccirillo —quien enfrenta complicaciones judiciales— y el escándalo del "Yategate" con Martín Insaurralde, la modelo decidió dar un giro radical a su carrera.
"Ya decidí que no quiero volver a la televisión por ahora. Prefiero disfrutar de mi familia y acompañar el crecimiento de mi hija desde otro lugar", sentenció. Actualmente, se encuentra enfocada en sus emprendimientos personales y en la consolidación de su relación con Trombino, con quien, si bien aún no convive, comparte el proyecto de una familia ensamblada (el empresario ya es padre de un joven de 21 años).
Un nuevo comienzo
Jesica Cirio parece haber encontrado la paz que buscaba tras años de alta exposición y conflictos. Con el foco puesto en su salud emocional y el bienestar de sus hijos, la modelo encara esta etapa con la serenidad de quien ha logrado soltar el pasado para abrazar un futuro que, en pocos meses, llegará con nombre de varón.