Luego de casi dos décadas de amor y de haberse consolidado como una de las parejas más queridas del ambiente artístico, María Susini y Facundo Arana atraviesan una nueva etapa en sus vidas. Este miércoles, tras una serie de rumores que hablaban de una "segunda vuelta" motivada por encuentros públicos en Nordelta y la Costa Atlántica, la modelo decidió poner fin a las versiones mediáticas con una declaración directa y sin matices.
María Susini rompió el silencio sobre su relación con Facundo Arana: qué dijo
Tras semanas de especulaciones y fotos que sugerían un posible acercamiento, la modelo y conductora aclaró su situación sentimental actual. Aunque mantienen un vínculo estrecho por sus tres hijos, Susini fue categórica al definir el estado de su relación con el actor.
El fin de las especulaciones
El contexto que rodeaba a la expareja era, hasta hoy, ambiguo. Durante el último verano y las semanas recientes, se los vio compartiendo cenas, charlas animadas en cafés y eventos familiares que alimentaron la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, Susini fue tajante: “No estamos juntos como pareja”, afirmó en diálogo con la prensa, marcando una distancia definitiva en el plano romántico pero no en el humano.
La modelo explicó que, si bien la sintonía entre ambos es excelente, no hay una reconciliación en marcha. Con esta frase, desarmó cualquier teoría sobre un regreso sentimental que había cobrado fuerza tras viralizarse fotos de ambos muy sonrientes en Nordelta.
"Somos familia y siempre lo vamos a ser"
Uno de los puntos en los que Susini hizo mayor hincapié es en la transformación del vínculo. A pesar de la separación, el respeto y el cariño mutuo parecen ser los pilares de su relación actual. “Somos familia y siempre lo vamos a ser”, expresó, destacando que el bienestar de sus tres hijos —India, Yaco y Moro— es la prioridad absoluta para ambos.
Esta postura coincide con lo expresado anteriormente por Facundo Arana, quien en sus últimas apariciones públicas definió a María como “el ser humano más excepcional” que conoce. Ambos han elegido transitar este proceso con un perfil bajo, evitando los escándalos y priorizando la armonía familiar.
Un vínculo que se transforma
Tras 19 años de relación, la decisión de separarse no parece haber mermado la capacidad de ambos para compartir momentos. Según pudo saberse, la "crisis" no es reciente, sino que viene gestándose desde hace tiempo, permitiéndoles hoy mantener una relación de coparentalidad sana.
Sin romance de por medio, pero con una cercanía que confunde a los curiosos, Susini y Arana demuestran que el final de una etapa de pareja no implica necesariamente la ruptura del lazo familiar, aunque por ahora, las puertas a una reconciliación amorosa permanezcan cerradas.