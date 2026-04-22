¿Juntos de nuevo?

María Susini rompió el silencio sobre su relación con Facundo Arana: qué dijo

Tras semanas de especulaciones y fotos que sugerían un posible acercamiento, la modelo y conductora aclaró su situación sentimental actual. Aunque mantienen un vínculo estrecho por sus tres hijos, Susini fue categórica al definir el estado de su relación con el actor.