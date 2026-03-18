Reconciliación en puerta

¿Segunda vuelta?: las fotos del inesperado reencuentro entre Facundo Arana y María Susini

Tras confirmar su separación en enero después de 20 años de amor, el actor y la modelo se mostraron juntos en Mar del Plata. Compartieron un show íntimo y una cena grupal que reavivó los rumores de reconciliación.