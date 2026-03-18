¿Segunda vuelta?: las fotos del inesperado reencuentro entre Facundo Arana y María Susini
Tras confirmar su separación en enero después de 20 años de amor, el actor y la modelo se mostraron juntos en Mar del Plata. Compartieron un show íntimo y una cena grupal que reavivó los rumores de reconciliación.
Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran una complicidad que va más allá de un simple acuerdo de coparentalidad.
Lo que parecía ser una ruptura definitiva tras dos décadas de relación sumó este miércoles un capítulo que nadie esperaba. Facundo Arana y María Susini, quienes a principios de este 2026 sacudieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación, fueron captados juntos en una salida nocturna en Mar del Plata.
Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran una complicidad que va más allá de un simple acuerdo de coparentalidad, encendiendo las alarmas de una posible reconciliación.
El encuentro tuvo lugar el pasado viernes 13 de marzo, pero los detalles y las pruebas gráficas terminaron de confirmarse en las últimas horas de este miércoles 18. Facundo Arana se presentó con su banda musical en un reconocido bar de la zona de Playa Grande. Entre el público, una figura no pasó inadvertida: María Susini seguía atentamente cada acorde del saxo de su ex pareja desde una ubicación privilegiada cerca del escenario.
Testigos del evento aseguraron que el clima fue de total naturalidad. "Se los veía cómodos, compartiendo el momento sin tensiones", relataron quienes asistieron al show íntimo en el local Ogham Riders. Lejos de esconderse, la modelo se mostró distendida, disfrutando de la performance del padre de sus tres hijos, India, Yaco y Moro.
Facundo Arana se presentó con su banda musical en un reconocido bar de la zona de Playa Grande.
Cena y sobremesa
Sin embargo, el dato que terminó de potenciar las versiones de un acercamiento concreto ocurrió tras el recital. Según trascendió, Arana y Susini no se retiraron por separado, sino que compartieron una cena junto a un grupo de amigos en el mismo establecimiento.
Cabe recordar que, al momento de confirmar la ruptura en enero pasado, el propio Arana había manifestado en declaraciones periodísticas: "Si es por mí, lo voy a hacer; quiero recomponer la pareja porque la familia está perfecta". En aquel entonces, se señalaba que era Susini quien se mostraba más firme en la decisión de tomar distancia. Estas nuevas imágenes sugieren que el trabajo de "hormiga" del actor por recuperar a su mujer podría estar dando frutos.
Entre el público, una figura no pasó inadvertida: María Susini seguía atentamente cada acorde del saxo de su ex pareja desde una ubicación privilegiada cerca del escenario.
Silencio y perfil bajo
Fieles a su estilo, ni el actor ni la modelo han emitido comunicados oficiales respecto a estas fotos. En sus redes sociales, Susini continúa compartiendo su nueva vida ligada al deporte y al mar, mientras que Arana se concentra en su gira musical y su obra "En el aire". No obstante, en el ambiente artístico de la "Feliz" ya se habla de una tregua que podría devolverle al espectáculo una de sus parejas más emblemáticas.
Por ahora, el tiempo dirá si este encuentro en Mar del Plata es el preludio de una reconciliación oficial o simplemente la consolidación de un vínculo sano por el bienestar de sus hijos. Lo cierto es que, para sus seguidores, la llama parece estar lejos de haberse apagado.