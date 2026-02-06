"¿Tercera en discordia?": el polémico vínculo que agita la separación de Arana y Susini con una "mucama" de por medio

La ruptura entre Facundo Arana y María Susini sumó en las últimas horas un capítulo cargado de nostalgia y sospechas que sacudió el avispero digital. Mientras algunos hablan de una posible reconciliación, otros ponen la lupa sobre Gabriela Sari. Los gestos en Instagram y una fotografía del actor junto a la hija de su excolega dispararon una ola de especulaciones que ya nadie puede frenar.
La polémica se disparó tras una publicación donde se lo ve al actor distendido y sonriente junto a la pequeña hija de la reconocida actriz. El comentario de Sari, quien escribió "Puro amor", no pasó inadvertido para los seguidores. Más tarde, ella compartió un carrusel con la frase: "La vida misma, rodeados de amor, es mucho mejor", lo que para muchos fue la confirmación de una nueva etapa.
A pesar de que ambos mantienen una amistad de larga data, la falta de una confirmación oficial sobre los motivos del quiebre con Susini dejó el campo libre a las interpretaciones. Las redes sociales no tardaron en llenarse de preguntas directas e inquisidoras. "¿Esta mina fue la tercera en discordia?", consultó un usuario, reflejando el clima de sospecha que se instaló rápidamente hoy mismo.
Del set de grabación al escándalo mediático
Entre la marea de reacciones, un mensaje puntual logró viralizarse con una fuerza inusitada al recordar el pasado laboral de ambos: "Y pensar que era su mucama". Esta frase remite directamente a la exitosa novela Muñeca Brava, donde Sari interpretaba a Gloria Espósito, una de las empleadas de la mansión. Aquella ficción, que los unió hace años, hoy vuelve a ser el centro de la escena mediática.
El público parece haber encontrado en ese recuerdo de ficción la pieza que faltaba para explicar la sorpresiva separación de una de las parejas más queridas del país. "Nunca vi fotos juntos y ahora esto, qué onda", sentenciaron en los posteos, comparando la actual cercanía entre los actores con el perfil bajo que el galán solía mantener. La nostalgia de los noventa se cruza así con el presente.
Un cierre entre la nostalgia y el hermetismo
En un contexto de absoluto hermetismo por parte de María Susini, el avance de estos rumores marca un pulso difícil de ignorar para la opinión pública. Si se trata de una amistad genuina o del inicio de un nuevo romance, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, el actor se encuentra en el foco de la tormenta, mientras el recuerdo de aquella vieja novela le aporta un condimento inesperado a su ruptura.