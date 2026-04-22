“Estaba en mi peor día"

Rocío Robles contó cómo empezó su romance con Adrián Suar y sorprendió a todos

En una entrevista distendida con Ángel de Brito, en LAM, la conductora y periodista deportiva repasó cómo fue el inesperado inicio del vínculo con el productor y compartió detalles hasta ahora desconocidos.