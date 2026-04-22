Aunque hace cerca de un año hizo pública su relación con Adrián Suar, Rocío Robles reveló durante una entrevista el el programa de Ángel de Brito que la historia entre ambos había comenzado bastante antes.
Rocío Robles contó cómo empezó su romance con Adrián Suar y sorprendió a todos
En una entrevista distendida con Ángel de Brito, en LAM, la conductora y periodista deportiva repasó cómo fue el inesperado inicio del vínculo con el productor y compartió detalles hasta ahora desconocidos.
Durante la charla, también recordó distintos momentos de su recorrido profesional. Contó que su paso por ShowMatch fue decisivo para abrirse camino en el periodismo deportivo, ámbito en el que hoy se desempeña al frente de un ciclo en ESPN. Además, mencionó su etapa en México, donde estudió actuación antes de decidir regresar a Buenos Aires.
De una predicción inesperada a un mensaje que cambió todo
Rocío relató que, mientras estaba en México, atravesó dudas sobre su futuro. Aunque disfrutaba de la experiencia y le iba bien laboralmente, sentía que no quería instalarse allí de manera definitiva. En ese contexto, una amiga le sugirió consultar a una tarotista de TikTok.
Según contó, aquella conversación derivó en una predicción que, con el tiempo, terminó cobrando otro sentido. La tarotista le aseguró que en alrededor de un año aparecería en su vida un hombre mayor, rubio y vinculado al mundo de la televisión. En ese momento, lejos de entusiasmarse, Rocío lo tomó con humor y sin darle demasiada importancia.
Ya de regreso en Buenos Aires y trabajando en ESPN, ocurrió algo que no esperaba: recibió un mensaje de Adrián Suar por Instagram. Él la felicitó por su desempeño al aire, gesto que marcó el primer acercamiento entre los dos. Entre risas, Rocío recordó que ese día no se sentía en su mejor versión, pero el comentario igualmente la sorprendió.
Una invitación al teatro y el comienzo de la relación
Después de ese primer contacto, Suar la invitó al teatro para ver "Felicidades", la obra que más tarde fue llevada al cine: "Te invito al teatro. Venite con quien vos quieras. Venite con tu novio si querés’”. Rocío aceptó y asistió acompañada por Giuliano Fessia, cronista de La Mañana con Moria. Según reveló, fue en esa salida donde empezó verdaderamente la historia entre ambos.
“Fui al teatro y ahí empezó todo”, señaló la periodista. Tras la función, contó que “Él nos dijo ‘Vamos a comer. Elijan ustedes el restaurante’". Así, compartieron una comida y el vínculo empezó a crecer. Con el tiempo, llegó lo que ella considera su primera cita formal: un encuentro en la casa de Suar, donde compartieron un partido de fútbol. Ese fue uno de los primeros momentos de intimidad que consolidó la relación.
La conductora también contó que el romance comenzó hace “unos dos añitos”, bastante antes de que decidieran blanquearlo públicamente. Finalmente, recordó con ternura el momento en que formalizaron la pareja y manifestó que al cumplir un año de relación: “Me dijo ‘¿querés ser mi novia?’”, contó la modelo que a su vez confesó estar “muy enamorada” de Adrián.