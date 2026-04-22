Zara Larsson anunció oficialmente el lanzamiento de "Girls Trip", el álbum de remixes deluxe de su reciente trabajo Midnight Sun. Tras semanas de pistas en redes sociales, la estrella sueca confirmó una lista de colaboradoras exclusivamente femenina, donde se destaca la presencia de la argentina Emilia Mernes.
Emilia Mernes se suma al universo de Zara Larsson: los detalles del nuevo álbum deluxe
La artista entrerriana participará en "Girls Trip", el disco de versiones de "Midnight Sun". La nómina de colaboradoras incluye a figuras de la talla de Shakira, Tyla y Madison Beer.
La joven de Nogoyá participará en el track "Girl’s Girl", consolidando un año de expansión internacional sin precedentes. No estará sola en esta apuesta global: el álbum cuenta con la participación de Shakira, Tyla, Madison Beer y PinkPantheress, entre otras, posicionando a Emilia en la primera línea del pop contemporáneo.
Estética y lanzamientos
Junto al anuncio, Larsson reveló la portada del disco, que la muestra sobre un deportivo rosa, reforzando la estética maximalista y Y2K que viene trabajando. El álbum completo de dance-pop estará disponible en plataformas el próximo 1º de mayo. Como adelanto, ya se puede escuchar "She Did It Again", el single junto a la rapera Tyla.
La alianza entre la sueca y la argentina no sorprende a los seguidores más atentos. Semanas atrás, ambas artistas compartieron un video juntas en redes sociales que encendió los rumores. Para Emilia, este feat representa un hito estratégico: su estética pop sensual y su consolidada identidad visual encajan orgánicamente con la fórmula global de Larsson.
Tracklist de "Girls Trip":
- Midnight Sun (ft. PinkPantheress)
- Blue Moon (ft. Kehlani)
- Pretty Ugly (ft. JT + Margo XS)
- Girls Girl (ft. Emilia Mernes)
- Crush (ft. Eli)
- Eurosummer (ft. Shakira)
- Hot & Sexy (ft. Tyla)
- The Ambition (ft. Madison Beer + Bambii)
- Saturns Return (ft. Malibu + Helena Gao)
- Puss Puss (ft. Robyn)
El fenómeno detrás del regreso
El resurgimiento de Zara Larsson en el último año tiene un origen tan inesperado como viral. Su éxito de 2017, "Symphony" (junto a Clean Bandit), experimentó un renacimiento gracias a una tendencia de TikTok: usuarios de todo el mundo comenzaron a contrastar frases tristes o confesiones personales con imágenes de delfines brillantes y coloridos al estilo Lisa Frank, acompañados por la voz de Zara.
Este "meme de los delfines" devolvió a la cantante de 27 años al centro de la escena, logrando que nuevas generaciones conecten con su música y permitiéndole abrazar un concepto lúdico y pop que hoy culmina en este esperado lanzamiento internacional.