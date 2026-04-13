Música y moda

Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: el impactante look "dark glam" para su debut junto a Luísa Sonza

La estrella argentina se subió al escenario del festival más importante del mundo como invitada de la brasileña. Entre mates, rollers y un bodysuit de diseño, Emilia reafirmó su estatus de icono pop global.