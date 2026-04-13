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Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: el impactante look "dark glam" para su debut junto a Luísa Sonza

La estrella argentina se subió al escenario del festival más importante del mundo como invitada de la brasileña. Entre mates, rollers y un bodysuit de diseño, Emilia reafirmó su estatus de icono pop global.

Emilia Mernes conquistó Coachella 2026.Emilia Mernes conquistó Coachella 2026.
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Emilia Mernes no detiene su ascenso. El sábado por la noche, la artista argentina marcó un nuevo hito en su carrera al desembarcar en el legendario festival Coachella 2026. Invitada por su colega y amiga Luísa Sonza, la "it girl" de Entre Ríos transformó el desierto californiano en una pasarela de estilo y potencia vocal.

La química con la cantante brasileña fue el motor de la noche. Ambas artistas, vestidas de total black, demostraron una complicidad absoluta sobre el escenario. Al finalizar, Emilia le dedicó un tierno mensaje en Instagram: “Gracias amiga por dejarme ser parte del Sonzachella”.

Un look de alto impacto

Si algo sabe hacer Emilia es dominar la narrativa visual. Para su performance, donde interpretó junto a Sonza los hits “Bunda” y “Motinha 2.0”, eligió un estilismo que dejó a todos sin palabras.

Se trató de un body suit exclusivo de la diseñadora Celia Kritharioti. La pieza, de un negro profundo, combinó:

  • Estructura de corset para resaltar la silueta.
  • Transparencias estratégicas y bordados en cristales.
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  • Cadenas y flecos metálicos que aportaron movimiento coreográfico.
  • Botas góticas de plataforma y medias de red, cerrando una estética agresiva y moderna.

El beauty look no se quedó atrás: delineados gráficos, sombras plateadas y sus icónicos brillos debajo de los ojos, esta vez elevados con aplicaciones de piedras para una apariencia teatral y futurista.

emilia mernesEl impactante look "dark glam" para su debut junto a Luísa Sonza.

La intimidad del "detrás de escena"

A pesar de estar en la cima del pop internacional, Emilia mantiene sus raíces intactas. En sus redes sociales, la cantante compartió el "lado B" de su preparación. Mezcló dos universos: la estrella que pisa Coachella y la chica que toma mate con rollers en la cocina mientras espera el show-

En el carrusel de imágenes que se volvió viral, se la pudo ver relajada en un patio soleado, compartiendo momentos con su equipo y con su amigo, el cantante Tiago PZK, quien también estuvo presente para apoyarla en este debut soñado.

emilia mernesLa intmidad del detrás de escena.

¿Qué sigue para Emilia?

Este paso por Coachella no es aislado. Su reciente encuentro en Miami con la sueca Zara Larsson ha disparado los rumores de una colaboración internacional inminente. Lo que es seguro es que, tras su paso por el desierto de California, el nombre de Emilia Mernes ya suena con fuerza en las grandes ligas de la música anglo e internacional.

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