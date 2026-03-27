Tras el escándalo

“Orgullosa de esta mujer”: el mensaje de apoyo de la hermana de Duki a Emilia Mernes

Luego de que la cantante rompiera el silencio para poner un freno a las versiones de conflicto con Tini Stoessel y María Becerra, Candela respaldó a su cuñada y se mostró firme frente a las críticas que circulan en redes sociales.