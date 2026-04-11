California

El fenómeno Coachella 2026: entre el brillo de Karol G y la esperada aparición de Justin Bieber

Con una grilla que apuesta a la diversidad global y el impacto del pop contemporáneo, el festival californiano dio inicio a una edición que marca tendencia. Desde el desembarco de la "Bichota" hasta el regreso de JB los escenarios de Indio vibran con una impronta que combina el streaming con la mística del desierto.