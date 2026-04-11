#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
California

El fenómeno Coachella 2026: entre el brillo de Karol G y la esperada aparición de Justin Bieber

Con una grilla que apuesta a la diversidad global y el impacto del pop contemporáneo, el festival californiano dio inicio a una edición que marca tendencia. Desde el desembarco de la "Bichota" hasta el regreso de JB los escenarios de Indio vibran con una impronta que combina el streaming con la mística del desierto.

Entre las palmeras de California miles de fanáticos viven Coachella 2026. REUTERS/Daniel ColeEntre las palmeras de California miles de fanáticos viven Coachella 2026. REUTERS/Daniel Cole
Seguinos en
Por: 

El Valle de Coachella volvió a encender sus luces para dar la bienvenida a miles de fanáticos que, año tras año, peregrinan hacia el desierto de California en busca de la vanguardia sonora. En esta edición 2026, el festival no solo reafirma su estatus como el evento más influyente de la industria musical, sino que consolida el dominio de los sonidos latinos y el pop de autor en la escena global.

Con un line-up encabezado por la colombiana Karol G, el histórico regreso de Justin Bieber y el ascenso meteórico de Sabrina Carpenter, la primera jornada dejó en claro que la receta del éxito actual reside en la mezcla de carisma, una puesta en escena cinematográfica y una conexión digital inmediata.

Karol G performs during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermidKarol G será la primera latina en encabezar el festival. REUTERS/Brendan McDermid

El rugido de la "Bichota" en el desierto

Si bien la música ya empezó a sonar con sets de artistas emergentes y el pop fresco de Sabrina Carpenter, la verdadera "prueba de fuego" para el festival llegará con el debut de Karol G y el regreso de Justin Bieber. La colombiana, que atraviesa el mejor momento de su carrera, se prepara para un show que promete una puesta en escena sin precedentes para un artista hispanohablante en este certamen.

People attend the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 10, 2026. REUTERS/Daniel ColeEl Valle de Coachella volvió a encender sus luces para dar la bienvenida a miles de fanáticos que, año tras año, peregrinan hacia el desierto de California en busca de la vanguardia sonora. REUTERS/Daniel Cole

Por su parte, el retorno de Bieber ha generado una demanda de entradas que superó todas las previsiones. 'Es el momento que todos estábamos esperando, volver a verlo en este escenario tiene una carga emocional muy fuerte para su fandom', comentan desde la organización resaltando que el hermetismo sobre su lista de temas es total.

Justin Bieber performs during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Daniel ColeUno de los momentos más comentados de la apertura fue, sin dudas, la performance de Justin Bieber. REUTERS/Daniel Cole

Cómo seguir el show desde la Argentina

Para quienes no pudieron viajar al desierto californiano, la tecnología vuelve a ser la gran aliada. Desde la Argentina se podrá ver en directo cada detalle de las presentaciones a través del canal oficial de YouTube de Coachella. La plataforma ofrecerá una experiencia multicanal que permitirá seguir lo que sucede en los diferentes escenarios de manera simultánea.

El concierto de Justin Bieber, uno de los más buscados, contará con una transmisión especial que comenzará en horas de la madrugada debido a la diferencia horaria. Los seguidores locales deberán estar atentos y esperar hasta las 03:25 AM (domingo) para no perderse el minuto a minuto de un regreso que promete ser histórico.

Mirá tambiénPor una suma no revelada: aseguran que Britney Spears vendió los derechos de su catálogo musical

Lo que vendrá

Con las puertas ya abiertas y el sol de California cayendo sobre las palmeras, el inicio de esta edición deja claro que la apuesta es a la diversidad. Se espera que las presentaciones de las próximas horas terminen de definir el tono de un festival que busca mantenerse joven, vibrante y, sobre todo, viral.

La expectativa es máxima: el escenario está listo, las luces preparadas y el mundo espera el primer rugido de la "Bichota" y el regreso del ídolo pop en el desierto.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Show
Estados Unidos
Moda y Tendencias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro