Por una suma no revelada: aseguran que Britney Spears vendió los derechos de su catálogo musical

Britney Spears ha vendido los derechos de su catálogo musical, que incluye éxitos como Toxic, Baby One More Time y Gimme More, según informes de los medios.
Se dice que la editorial musical Primary Wave adquirió los derechos musicales de la estrella del pop el 30 de diciembre, según informó TMZ el martes, citando documentos legales. Una fuente anónima familiarizada con el acuerdo confirmó la venta al New York Times .
Los términos de la venta y el precio del catálogo no se han hecho públicos, pero este tipo de acuerdos han sido lucrativos para los artistas en los últimos años.
Artistas de renombre como Bruce Springsteen, Shakira, Justin Bieber y Justin Timberlake han vendido sus catálogos. Springsteen vendió sus canciones a Sony en 2021 por 500 millones de dólares, y esta compañía adquirió el catálogo de Queen por más de 1000 millones de dólares en 2024.
Spears ha lanzado nueve álbumes de estudio desde su debut en 1999 y es una de las artistas femeninas más vendidas. Estuvo a la vanguardia de la música pop durante casi dos décadas, y sus luchas personales han sido ampliamente publicitadas.
La mujer de 44 años pasó casi 14 años bajo una tutela que le obligaba a contratar abogados para que administraran su vida y no le permitía tomar decisiones sobre sus asuntos personales, su carrera ni sus finanzas. Un juez rescindió el acuerdo legal en 2021.
Ella relató cómo la tutela moldeó su vida, controlando decisiones sobre su dieta y planificación familiar, y “me despojó de mi feminidad [y] me convirtió en una niña” en sus memorias de 2023, The Woman in Me.
Spears aún no ha comentado públicamente sobre la venta de su catálogo musical. Anteriormente, había declarado que no tenía planes de regresar a la industria musical ni de actuar en Estados Unidos.