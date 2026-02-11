La princesa del pop

Por una suma no revelada: aseguran que Britney Spears vendió los derechos de su catálogo musical

Spears ha lanzado nueve álbumes de estudio desde su debut en 1999 y es una de las artistas femeninas más vendidas. Trascendió que la editorial musical Primary Wave compró los derechos de la música de la estrella del pop, incluidos Toxic y Baby One More Time.