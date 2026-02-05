Redes sociales

Britney Spears habló de su salud mental: "Tengo suerte de estar siquiera viva"

La cantante se dirigió a sus seguidores para hablar de su bienestar emocional y físico, en medio de las versiones sobre un posible retorno a los escenarios. La "Princesa del Pop" también reveló que padece una lesión física desde hace un mes y cargó duramente contra su círculo íntimo. Entre el dolor y la resiliencia, la cantante detalló las secuelas del aislamiento y la traición familiar.