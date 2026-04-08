Si el pop actual tuviera un color, sería el rosa pastel con destellos dorados de Sabrina Carpenter. La artista no solo ha logrado posicionar sus canciones en la cima de los rankings mundiales, sino que ha construido una identidad visual tan potente que hoy es la referente absoluta de una nueva generación.
Sabrina Carpenter: las claves del estilo "Retro-Chic" que revoluciona la moda pop
De la lencería de autor a la estética pin-up moderna. Analizamos el fenómeno visual de la artista que redefine la feminidad en el escenario y las redes sociales.
Su estilo, definido como "Retro-Chic", es una mezcla perfecta entre la nostalgia de los años 50 y la audacia de la moda contemporánea.
En su más reciente lanzamiento, el video musical de "House Tour", Carpenter ha vuelto a demostrar que para ella la ropa no es solo un accesorio, sino una extensión de su narrativa artística. Con una estética que evoca a las grandes divas del cine clásico, pero con un giro "coquette" y empoderado, Sabrina está dictando las reglas de lo que veremos en las calles y pasarelas esta temporada.
El impacto visual de este lanzamiento no es casualidad; detrás de cada elección se encuentra la visión de Jared Ellner, el estilista responsable de consolidar el ya bautizado "Carpenter-core".
Esta estética no solo posiciona a la lencería y los encajes como piezas esenciales del guardarropa actual, sino que se apoya en una narrativa cinematográfica reforzada por la participación de figuras como Margaret Qualley y Madelyn Cline.
La presencia de ambas actrices en el video no solo suma estelaridad, sino que termina de definir ese universo de "divas modernas" que Sabrina lidera con guiños atrevidos y una coherencia estética impecable.
Lencería a la vista: la elegancia de lo íntimo
Uno de los pilares de su nuevo look es el uso estratégico de la lencería fina integrada a equipos de noche. Corséts de encaje, ligueros sutiles y transparencias se combinan con prendas de alta costura, logrando un equilibrio entre la sensualidad y el refinamiento. Es un homenaje a la lencería de autor, donde cada detalle cuenta.
El regreso del volumen y los peinados icónicos
No se puede hablar de Sabrina sin mencionar su melena. El flequillo cortina y las ondas con mucho volumen —al mejor estilo Brigitte Bardot— completan su look retro. Este peinado, que ya es marca registrada, refuerza esa imagen de "muñeca moderna" que ha cautivado a sus millones de seguidores. Estética "Coquette" elevada
Si bien el estilo coquette (lazos, perlas y colores pasteles) dominó las redes el año pasado, Carpenter lo ha llevado a un nivel superior. Ella le suma una cuota de sofisticación chic, incorporando plataformas XL y brillos, transformando una tendencia que podía parecer infantil en una declaración de moda adulta y profesional.
Paleta de colores: del baby blue al rojo pasión
Su reciente estética oscila entre la suavidad de los azules celestes y los rosas empolvados, para luego romper con rojos intensos en labios y calzado. Esta dualidad le permite navegar entre la inocencia visual y la fuerza de una megaestrella de la música.
Si querés adoptar el estilo de Sabrina, empezá por los accesorios. Un lazo en el pelo o un labial satinado con mucho brillo son el punto de partida para sumarse a la tendencia que hoy domina el mundo pop.