Karol G y Feid confirmaron su separación tras tres años de relación

La noticia fue confirmada por el medio estadounidense TMZ, que citó a fuentes cercanas a la expareja. Según trascendió, Karol G y Feid decidieron terminar su relación de forma amistosa, tras mantener durante meses un bajo perfil que despertó rumores de distanciamiento.
Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se expresó en redes sociales sobre el fin del noviazgo. La separación fue confirmada el 19 de enero de 2026 y generó gran repercusión en el mundo del espectáculo y entre sus fans.
Se separaron luego de tres años de relación.
Una historia que comenzó con música
El vínculo entre los cantantes colombianos comenzó con una fuerte conexión artística. En 2021 colaboraron en la canción Friki, y a partir de ahí comenzaron los rumores. En 2023, Karol G y Feid hicieron pública su relación al mostrarse juntos en eventos y redes sociales, consolidando una de las parejas más queridas del género urbano.
Además de su relación amorosa, compartieron escenarios, lanzamientos y una química que también quedó plasmada en otros temas como Verano rosa.
En los últimos meses, los seguidores de ambos notaron la ausencia de fotos, interacciones y apariciones conjuntas, lo que encendió las alarmas. La distancia se volvió evidente tanto en redes como en la agenda profesional, ya que cada uno retomó sus proyectos por separado.
Si bien se habían mostrado juntos en giras y entregas de premios, la falta de interacción reciente terminó por confirmar lo que muchos fans ya sospechaban.
¿Cómo impactará en sus carreras?
Por el momento, no se conocen detalles sobre si esta ruptura influirá en sus próximos lanzamientos musicales. Tanto Karol G como Feid vienen de años de crecimiento sostenido en la industria y están preparando nuevos proyectos para este 2026.
Sus seguidores, mientras tanto, especulan sobre la posibilidad de que futuras canciones puedan reflejar este momento personal, como ya ha sucedido en sus trayectorias.
Lejos de los escándalos, Karol G y Feid optaron por mantener la discreción y el respeto mutuo en este cierre de etapa. La separación marca el final de una relación que fue tan musical como emocional, y que supo cautivar a millones de fans en todo el mundo.
La noticia de la ruptura generó un fuerte impacto entre los seguidores de ambos artistas, quienes expresaron tristeza, sorpresa y apoyo en redes sociales. En plataformas como X e Instagram, los fans compartieron mensajes de aliento, recuerdos de momentos icónicos de la pareja y hasta teorías sobre qué pudo haber causado la separación.
Aunque no hubo comentarios públicos de Karol G ni de Feid hasta el momento, muchos usuarios destacaron la madurez con la que ambos habrían manejado el final de la relación.