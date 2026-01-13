Fórmula 1

Rumores de ausencias en el arranque de los tests de Barcelona

Los entrenamientos colectivos de Fórmula 1 en Barcelona comenzarán el 26 de enero, pero en el paddock circulan versiones que indican que no todos los equipos estarán en pista desde el primer día. Estrategias de desarrollo, ajustes de calendario y retrasos técnicos alimentan las especulaciones.