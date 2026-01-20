Lowrdez de Bandana contó cómo fue quedar atrapada en una relación violenta

Lourdes Fernández relató este lunes en el programa LAM cómo atravesó una situación de violencia de género, el impacto emocional que le generó y el proceso personal que inició para recuperarse. Su testimonio estuvo atravesado por restricciones judiciales que le impiden brindar detalles específicos sobre los hechos denunciados contra su expareja, Leandro García Gómez.
Durante la entrevista, la cantante explicó que existen medidas cautelares vigentes que limitan lo que puede decir públicamente. Aun así, dejó en claro la gravedad de lo vivido y el efecto que tuvo en su salud física y emocional. En ese marco, relató que el episodio que funcionó como quiebre ocurrió en un momento de extrema vulnerabilidad.
“Estaba con fiebre y vi todo el caos”, expresó al aire, al recordar la escena que la llevó a tomar conciencia de la situación. Sin profundizar en los detalles, afirmó que lo sucedido dejó secuelas profundas. También explicó que comprender lo que ocurre dentro de una relación violenta no es inmediato. “Te vas dando cuenta con el tiempo. Es un proceso muy complejo”, sostuvo.
El roldelentorno
Lowrdez destacó el acompañamiento de su madre, Mabel López Arias, y de su compañera de Bandana, Lissa Vera, además de otras personas cercanas que estuvieron presentes durante el proceso. Reconoció que, en un primer momento, no comprendía algunas decisiones de su entorno, pero con el paso del tiempo logró interpretarlas desde otro lugar.
La cantante de Bandana habló públicamente sobre su relación.
“No era la forma como yo lo hubiese hecho si hubiese sido su amiga, pero entendí que lo hicieron por amor”, explicó, al reflexionar sobre los límites que le marcaron quienes buscaban cuidarla. En ese sentido, señaló que la violencia no siempre se percibe con claridad cuando se está dentro del vínculo y que el proceso de toma de conciencia suele ser gradual.
La violencia queavanza de forma silenciosa
La artista también describió cómo la violencia se instala de manera progresiva. “No te das cuenta porque estás enfermo, yo me enfermé”, afirmó, al explicar que el deterioro emocional y físico avanza en paralelo. Según relató, el aislamiento comienza de forma casi imperceptible y termina afectando distintas áreas de la vida.
La cantante habló del vínculo con su expareja.
“Todo se empieza a cerrar, el círculo se empieza a cerrar. Tu trabajo también empezás a dejarlo y comenzás a tener dependencia económica”, señaló, al poner en palabras una dinámica frecuente en este tipo de relaciones. En ese contexto, recordó una frase que escuchó de su entorno y que sintetizó la preocupación de quienes la rodeaban: “La prefiero enojada a muerta”.
El proceso desalida
Al hablar de su propio posicionamiento, Lourdes fue clara al referirse a la culpa y al enamoramiento. Explicó que no mentía deliberadamente, pero que ocultaba situaciones porque se sentía parte de lo que estaba ocurriendo. “Me daba mucha culpa”, expresó, y agregó una reflexión personal que generó impacto: “No me siento víctima, me siento parte”.
El camino de salida incluyó terapia psicológica, acompañamiento psiquiátrico y prácticas como yoga, además del respaldo constante de sus afectos. También destacó el apoyo del público como un factor clave para sostenerse emocionalmente. “El amor de la gente” fue, según sus palabras, un pilar fundamental en su recuperación.