"Ella tiene que trabajar en Colombia y España. Viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implican pasar un par de años afuera", explicó el conductor.
"Todo desde el amor”: se separaron Jorge Rial y María del Mar Ramón
Ángel de Brito dio la noticia en LAM y explicó lo ocurrido entre el periodista y la escritora colombiana.
A su vez, se comunicó con María del Mar y compartió su palabra al aire: "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar".
Quién es María del Mar Ramón
María del Mar Ramón, nacida en Bogotá en 1992 y radicada en Buenos Aires desde 2012, se ha convertido en una figura de las más buscadas luego de que se diera a conocer que está en pareja con Jorge Rial desde febrero de 2023. Incluso fue quien lo acompañó durante su internación en Colombia y no se despegó en ningún momento del periodista.
La joven no es solo una escritora talentosa, sino también una incansable defensora de los derechos de las mujeres. Como cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres y cocreadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes, ha trabajado incansablemente para promover la igualdad de género en América Latina.
Pero su influencia no se limita al activismo. María del Mar es una creadora versátil que ha dejado su huella en diversos medios y plataformas. Como cofundadora del proyecto internacional de YouTube llamado Beach Camp, ha utilizado las redes sociales y el poder de la comunicación en línea para difundir el mensaje feminista a una audiencia global.
En el mundo de la escritura, la novia de Jorge Rial ha dejado su marca con su libro titulado "Tirar y Vivir Sin Culpa, el Placer es Feminista" (Planeta Colombia), que se convirtió en un éxito de ventas en 2019. El libro desafía las normas convencionales y aboga por la liberación sexual y la aceptación de uno mismo sin culpas ni tabúes.
Además, María del Mar ha llevado su mensaje feminista a través de sus contribuciones regulares en publicaciones como Vice, Volcánica, Página/12 y Playboy Colombia, así como en el portal feminista argentino LATFEM. Sus escritos profundizan en temas de feminismo y política, arrojando luz sobre cuestiones fundamentales en la sociedad actual.
En cuanto a su vida como migrante en Buenos Aires, María del Mar ha compartido su experiencia de adaptación y crecimiento. A pesar de que el español es su lengua materna, tuvo que ajustarse a los modismos argentinos.
María también ha reflexionado sobre la importancia de comprender y respetar las diferencias culturales. Hizo referencia a ejemplos de la cultura popular, como la serie "Modern Family" y la película "Selena", para ilustrar cómo las personas que viven en un entorno diferente a su lugar de origen a menudo se sienten presionadas para adaptarse y encajar en dos mundos distintos.