La esperada obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 1 dio un paso decisivo este viernes con la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la licitación pública para intervenir el tramo comprendido entre Saladero Cabal y San Javier.
Avanza la repavimentación de la Ruta 1: abrieron las ofertas económicas para intervenir 37 kilómetros
La apertura de las ofertas económicas marcó un nuevo avance en el proceso licitatorio para la repavimentación de 37 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 1 entre Saladero Cabal y San Javier. La obra contempla la reconstrucción integral de la calzada, ensanche, nuevas banquinas pavimentadas, iluminación y señalización, en un corredor fundamental para la conectividad, la producción y el turismo de la costa santafesina.
Se trata de una obra de gran relevancia para la región, ya que permitirá renovar 37 kilómetros de una de las principales vías de comunicación de la costa santafesina.
El acto se realizó en la sede de la Jefatura de Zona IV de la Dirección Provincial de Vialidad, en la ciudad de San Javier, con la participación de autoridades provinciales, legisladores, intendentes y representantes de las empresas oferentes.
La apertura de sobres se produjo en un contexto particularmente sensible para la región. Horas antes, nuevas precipitaciones habían provocado acumulación de agua en distintos sectores de la ruta, una situación que volvió a evidenciar las dificultades que presenta actualmente la infraestructura vial y reforzó la necesidad de avanzar con una intervención integral.
Una obra pensada para mejorar la seguridad y la conectividad
La futura intervención contempla mucho más que una simple repavimentación. Según detallaron desde Vialidad Provincial, el proyecto prevé la reconstrucción de la calzada existente, el ensanche de la traza hasta alcanzar un ancho de 7,30 metros, la construcción de banquinas pavimentadas y la incorporación de nueva infraestructura vial.
Además, se ejecutarán distintos paquetes estructurales adaptados a las características de cada sector, diferenciando los tramos urbanos de los rurales para garantizar una mayor durabilidad de la obra.
El proyecto también incluye la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, iluminación en sectores específicos y la construcción de garitas para pasajeros, mejorando las condiciones de circulación y seguridad para quienes transitan diariamente por este corredor.
La Ruta Provincial Nº 1 constituye una vía estratégica para la movilidad de miles de habitantes de la costa santafesina y resulta fundamental para el transporte de la producción agropecuaria, el desarrollo turístico y la conexión entre localidades de los departamentos Garay y San Javier.
Los anegamientos volvieron a poner la obra en primer plano
La coincidencia entre la apertura de ofertas y los recientes inconvenientes generados por las lluvias otorgó un significado especial al avance del proceso licitatorio.
Durante las últimas horas se registraron sectores con presencia de agua sobre la calzada y las banquinas, especialmente en zonas bajas del departamento Garay. Si bien las causas específicas continúan siendo analizadas, desde Vialidad indicaron que la futura obra apunta precisamente a corregir problemas estructurales que afectan el escurrimiento y la conservación de la ruta.
La intervención permitirá mejorar las condiciones generales del corredor, optimizar el drenaje y brindar mayor seguridad a quienes circulan por una vía que, en determinados períodos climáticos, presenta dificultades recurrentes derivadas de su deterioro y de la acumulación de agua en distintos sectores.
En este contexto, autoridades provinciales destacaron la necesidad de avanzar con rapidez en las etapas administrativas para concretar la adjudicación y dar inicio a los trabajos en el menor plazo posible.
Cinco ofertas para una inversión millonaria
La licitación despertó un fuerte interés entre las empresas del sector vial. Inicialmente participaron siete firmas, aunque tras la evaluación técnica y administrativa fueron cinco las que quedaron habilitadas para presentar sus propuestas económicas.
La oferta de menor monto fue presentada por la Unión Transitoria LOSI–POSE UT, con una cotización de 55.842 millones de pesos. Detrás se ubicaron Pelque S.A., con una propuesta de 57.267 millones; Rovial–Vial Agro UT, con 57.300 millones; Guerechet S.A., con 58.415 millones; y Pablo Federico, con una oferta de 65.899 millones de pesos.
Todas las propuestas superaron el presupuesto oficial elaborado por la Provincia, fijado en poco más de 42.138 millones de pesos.
Sin embargo, desde el organismo vial explicaron que esa situación no representa un impedimento para continuar con el proceso, ya que deberán analizarse factores vinculados a la actualización de costos y a las variaciones económicas registradas desde la elaboración del presupuesto original.
Ahora será la comisión evaluadora la encargada de analizar las ofertas y emitir el correspondiente dictamen técnico y económico que permitirá avanzar hacia la adjudicación definitiva.