Entre Saladero Cabal y San Javier

Avanza la repavimentación de la Ruta 1: abrieron las ofertas económicas para intervenir 37 kilómetros

La apertura de las ofertas económicas marcó un nuevo avance en el proceso licitatorio para la repavimentación de 37 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 1 entre Saladero Cabal y San Javier. La obra contempla la reconstrucción integral de la calzada, ensanche, nuevas banquinas pavimentadas, iluminación y señalización, en un corredor fundamental para la conectividad, la producción y el turismo de la costa santafesina.