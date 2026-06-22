Presupuesto Participativo

La voz de los jóvenes toma protagonismo en la planificación de San Lorenzo

En una nueva edición del Presupuesto Participativo Joven, estudiantes de escuelas secundarias de San Lorenzo expusieron iniciativas destinadas a mejorar distintos sectores de la ciudad. Tras una evaluación técnica y presupuestaria, los proyectos seleccionados serán sometidos a votación y los más elegidos pasarán a formar parte del presupuesto municipal de 2027.