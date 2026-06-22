Con propuestas vinculadas al desarrollo urbano, los espacios públicos, el ambiente y la calidad de vida en los barrios, estudiantes de escuelas secundarias de San Lorenzo participaron de una nueva instancia del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa que promueve la participación ciudadana y permite a los adolescentes involucrarse de manera directa en la planificación de políticas públicas locales.
La voz de los jóvenes toma protagonismo en la planificación de San Lorenzo
En una nueva edición del Presupuesto Participativo Joven, estudiantes de escuelas secundarias de San Lorenzo expusieron iniciativas destinadas a mejorar distintos sectores de la ciudad. Tras una evaluación técnica y presupuestaria, los proyectos seleccionados serán sometidos a votación y los más elegidos pasarán a formar parte del presupuesto municipal de 2027.
La jornada de presentación y debate se desarrolló en el Centro Cultural y Educativo Municipal y reunió a alumnos de distintas instituciones educativas, quienes expusieron los proyectos elaborados durante los últimos meses tras un proceso de análisis y diagnóstico de las necesidades de diferentes sectores de la ciudad.
La actividad contó con la presencia de autoridades municipales y concejales, además de equipos técnicos que acompañaron el trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de las iniciativas.
Una herramienta para involucrar a las nuevas generaciones
El Presupuesto Participativo Joven se consolidó en los últimos años como una de las principales herramientas de participación ciudadana impulsadas por el municipio. El programa está destinado a jóvenes de entre 16 y 19 años y les brinda la posibilidad de decidir sobre una parte de los recursos públicos a través de la elaboración de proyectos de interés comunitario.
Durante la apertura de la jornada, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes, analizar problemáticas y proponer soluciones concretas para la ciudad.
La iniciativa busca fortalecer la participación democrática desde edades tempranas y fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con los asuntos públicos, promoviendo el debate, el trabajo en equipo y la construcción colectiva de propuestas.
Diagnóstico barrial y propuestas para mejorar la ciudad
Para la elaboración de los proyectos, San Lorenzo fue dividida en diez zonas que agrupan a los 26 barrios de la ciudad. Cada establecimiento educativo recibió una zona específica para analizar sus características, detectar necesidades y diseñar propuestas que respondieran a las demandas de los vecinos.
Durante la jornada, representantes elegidos por sus compañeros expusieron los trabajos desarrollados, explicaron las problemáticas identificadas y detallaron las acciones que consideran necesarias para mejorar cada sector.
El proceso contó con el acompañamiento de profesionales y referentes municipales de distintas áreas, quienes brindaron asesoramiento técnico y orientación para que las iniciativas pudieran ajustarse a las posibilidades de ejecución y a las necesidades reales de cada barrio.
La metodología permitió que los estudiantes no solo trabajaran sobre ideas innovadoras, sino también que conocieran de cerca el funcionamiento de la gestión pública y los desafíos que implica planificar intervenciones urbanas.
Cómo continúa el proceso
Tras la etapa de presentación pública, comenzará ahora un período de evaluación técnica, presupuestaria y operativa de cada una de las propuestas.
Durante las próximas semanas, los equipos municipales analizarán la factibilidad de los proyectos para determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para avanzar hacia la siguiente instancia.
Posteriormente, en agosto, se realizará una votación en la que los estudiantes podrán elegir hasta tres iniciativas entre aquellas que hayan superado la evaluación correspondiente.
Los proyectos más votados serán incorporados al presupuesto municipal del próximo año y ejecutados durante 2027, permitiendo que las ideas surgidas en las aulas se transformen en acciones concretas para beneficio de toda la comunidad.
De esta manera, el Presupuesto Participativo Joven vuelve a posicionar a los estudiantes como protagonistas de la construcción de la ciudad, generando un espacio donde la creatividad, la participación y el compromiso ciudadano encuentran un camino directo hacia la gestión pública.