Anuncio del senador Calvo

Más de $329 millones para obras y equipamiento en cuatro localidades del departamento Castellanos

A través del programa de Obras Menores, el Gobierno de Santa Fe aprobó la asignación de $329.972.744,42 para las comunas de Aldao, Mauá, Ramona y San Antonio. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura urbana, mejoras en espacios públicos, mantenimiento vial y adquisición de equipamiento, fortaleciendo el desarrollo y los servicios en cada localidad.