Cuatro comunas del departamento Castellanos recibirán recursos provinciales por un total de $329.972.744,42 para la ejecución de obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento destinado a mejorar los servicios públicos.
Más de $329 millones para obras y equipamiento en cuatro localidades del departamento Castellanos
A través del programa de Obras Menores, el Gobierno de Santa Fe aprobó la asignación de $329.972.744,42 para las comunas de Aldao, Mauá, Ramona y San Antonio. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura urbana, mejoras en espacios públicos, mantenimiento vial y adquisición de equipamiento, fortaleciendo el desarrollo y los servicios en cada localidad.
Los fondos fueron aprobados a través de la Comisión de Seguimiento de la Ley Provincial N.º 12.385, conocida como programa de Obras Menores, una herramienta que permite a municipios y comunas acceder a financiamiento para atender necesidades específicas de cada comunidad.
La asignación de estos recursos representa un impulso para la concreción de proyectos vinculados al mejoramiento urbano, la transitabilidad, el mantenimiento de espacios públicos y la incorporación de equipamiento que fortalezca la capacidad operativa de las administraciones locales.
Obras y mejoras para cada comunidad
Entre los proyectos aprobados se encuentra la iniciativa presentada por la comuna de Aldao, que recibirá $111.310.189,70 para la construcción de cordón cuneta y trabajos de estabilizado de suelo-ripio en distintas calzadas de la localidad.
Por su parte, la comuna de Mauá contará con $60.568.067,10 que serán destinados a tareas de estabilizado de caminos comunales, una intervención clave para mejorar la conectividad rural y garantizar mejores condiciones de circulación para vecinos y productores.
En Ramona se aprobaron recursos por $112.094.487,62, que permitirán avanzar con la ampliación del sector de juegos de la Plaza Sarmiento y la ejecución de un plan de bacheo destinado a mejorar la infraestructura vial urbana.
Finalmente, la comuna de San Antonio accederá a $46 millones para la adquisición de una barredora de arrastre nueva, equipamiento que contribuirá a optimizar las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.
Una herramienta clave para las administraciones locales
El programa de Obras Menores se ha convertido en uno de los principales mecanismos de financiamiento para municipios y comunas santafesinas, ya que permite atender demandas concretas de infraestructura y servicios mediante recursos provinciales de rápida ejecución.
La Ley 12.385 contempla la posibilidad de financiar obras de pequeña y mediana escala, la compra de maquinaria y equipamiento, así como también la atención de gastos considerados urgentes para el funcionamiento de las administraciones locales.
Gracias a este esquema, las localidades pueden planificar inversiones que muchas veces resultan difíciles de afrontar exclusivamente con recursos propios, permitiendo dar respuesta a necesidades prioritarias de la comunidad.
Impacto en el desarrollo local
Las obras y adquisiciones aprobadas tendrán un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y en el fortalecimiento de los servicios públicos que brindan las comunas.
La mejora de calles y caminos favorece la circulación diaria y el transporte de la producción, mientras que las intervenciones en espacios públicos generan ámbitos más seguros y accesibles para la recreación y el encuentro comunitario.
Asimismo, la incorporación de equipamiento específico permite optimizar tareas de mantenimiento y ampliar la capacidad operativa de los gobiernos locales.
Desde el ámbito legislativo destacaron la importancia de la articulación entre las administraciones comunales y el Gobierno provincial para concretar este tipo de inversiones, señalando que los municipios y comunas del departamento continúan gestionando recursos que les permitan avanzar en obras y servicios estratégicos para el crecimiento de cada localidad.
Con esta nueva asignación, el departamento Castellanos suma recursos destinados a fortalecer la infraestructura local y acompañar el desarrollo de comunidades que continúan apostando a mejorar su calidad de vida a través de inversiones concretas y de impacto directo en el territorio.