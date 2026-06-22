La red de atención primaria de la salud del departamento San Justo sumará nuevas obras de infraestructura a partir de la aprobación de recursos provinciales destinados a mejorar las condiciones edilicias de distintos efectores sanitarios.
El programa FonRES impulsa nuevas intervenciones en la red de salud pública del departamento San Justo
A través del programa FonRES, el Ministerio de Salud de Santa Fe aprobó nuevos recursos destinados a obras de ampliación, refacción y mantenimiento en centros de salud del departamento San Justo. Las intervenciones alcanzarán a las localidades de Pedro Gómez Cello, Vera y Pintado, Cayastacito, Naré y Colonia Esther, fortaleciendo la infraestructura sanitaria en distintos puntos del territorio.
Los fondos serán canalizados a través del Programa FonRES (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud), una herramienta creada para agilizar intervenciones de mantenimiento, ampliación y reparación en edificios de la red pública.
Las obras beneficiarán a centros de salud de varias localidades del departamento y se suman a otras inversiones que recientemente se concretaron en hospitales de referencia de la región.
Según se informó, los recursos permitirán avanzar con la ampliación del Centro de Salud de Pedro Gómez Cello, además de realizar trabajos de refacción y puesta en valor en los efectores de Vera y Pintado, Cayastacito y Naré. Asimismo, se indicó que la obra correspondiente al Centro de Salud de Colonia Esther se encuentra en su etapa final de ejecución.
Obras para fortalecer la atención sanitaria local
Las intervenciones previstas tienen como objetivo mejorar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y optimizar la atención que reciben los vecinos en cada una de las comunidades.
En localidades de menor escala, los centros de salud representan el primer nivel de atención y constituyen un servicio esencial para consultas médicas, controles preventivos, vacunación y seguimiento de pacientes, por lo que las mejoras edilicias impactan directamente en la calidad de las prestaciones.
La ampliación de espacios, la recuperación de instalaciones y la modernización de sectores específicos permiten además brindar mejores condiciones de trabajo al personal sanitario y una mayor comodidad para los usuarios del sistema público de salud.
Qué es el programa FonRES
El Fondo para la Reparación de Efectores de Salud fue diseñado para agilizar la ejecución de obras de menor escala que suelen requerir respuestas rápidas y soluciones concretas.
A través de este mecanismo, municipios y comunas presentan los proyectos de mejora y, una vez aprobados, son los propios gobiernos locales quienes llevan adelante las intervenciones en articulación con el Ministerio de Salud provincial.
Entre los trabajos que habitualmente se financian mediante este programa se encuentran reparaciones de techos, impermeabilización, pintura interior y exterior, obras de zinguería, adecuación de instalaciones eléctricas, mejoras en sanitarios y climatización de salas de espera, entre otras acciones destinadas a preservar y optimizar la infraestructura existente.
Este esquema permite reducir tiempos administrativos y acelerar la concreción de obras consideradas prioritarias para cada comunidad.
Infraestructura sanitaria en distintos puntos del departamento
Las nuevas intervenciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la red sanitaria en todo el departamento San Justo, atendiendo tanto las necesidades de los hospitales de mayor complejidad como las de los centros de atención primaria distribuidos en localidades urbanas y rurales.
La mejora permanente de los edificios sanitarios resulta fundamental para garantizar servicios adecuados y responder a las demandas de una población que requiere espacios seguros, accesibles y funcionales.
Con estos nuevos proyectos, las localidades beneficiadas podrán avanzar en obras largamente esperadas que contribuirán a mejorar la atención de los pacientes y las condiciones operativas de los equipos de salud, consolidando una red de servicios más eficiente y preparada para responder a las necesidades de la comunidad.