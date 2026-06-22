Más infraestructura

El programa FonRES impulsa nuevas intervenciones en la red de salud pública del departamento San Justo

A través del programa FonRES, el Ministerio de Salud de Santa Fe aprobó nuevos recursos destinados a obras de ampliación, refacción y mantenimiento en centros de salud del departamento San Justo. Las intervenciones alcanzarán a las localidades de Pedro Gómez Cello, Vera y Pintado, Cayastacito, Naré y Colonia Esther, fortaleciendo la infraestructura sanitaria en distintos puntos del territorio.