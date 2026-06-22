El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes que abarca el este de Formosa, el norte de Corrientes y la totalidad de la provincia de Misiones.
Alerta amarilla por fuertes tormentas en tres provincias de la región Litoral
El aviso rige para este lunes y abarca a Misiones, el norte de Corrientes y el este de Formosa. Advierten por abundante caída de agua, ráfagas intensas y probable granizo.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, capaces de generar importantes acumulados de lluvia en cortos períodos de tiempo.
Según el informe oficial, los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones, granizo ocasional y ráfagas de viento puntualmente fuertes, que podrían provocar complicaciones en zonas urbanas y rurales.
El SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.
Provincias bajo alerta este lunes
Las áreas alcanzadas por la advertencia meteorológica son: el Este de Formosa, Norte de Corrientes y toda la provincia de Misiones.
Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante gran parte de la jornada, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Recomendaciones del SMN
Frente a este escenario, el organismo difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
- Evitá salir de tu casa mientras se desarrollen las tormentas.
- No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros para evitar anegamientos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas durante el temporal.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si te encontrás al aire libre, buscá refugio inmediato en una casa, edificio o vehículo cerrado.
Las autoridades recomiendan seguir la evolución de los pronósticos y las alertas oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente durante el desarrollo de las tormentas.