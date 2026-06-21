Fenómeno astronómico

Solsticio de invierno 2026: por qué este domingo comienza la estación más fría del año en Argentina

El invierno astronómico comenzó este domingo 21 de junio a las 5.24, cuando se produjo el solsticio de junio. El fenómeno marca el día con menos horas de luz y la noche más larga del año en el hemisferio sur, además de dar inicio oficial a la nueva estación.