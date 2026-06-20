Buenos Aires

Miles de fanáticos despiden al youtuber "Gaspi" en el Obelisco

Miles de fanáticos y allegados se concentraron en el monumento porteño para despedir al creador de contenidos en una tarde que combinó el dolor de su partida con los códigos de su humor. Las emotivas palabras de su madre y la convivencia con una movilización de la comunidad boliviana en el corazón de la Capital.