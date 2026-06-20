Una marea de jóvenes irrumpió este sábado por la tarde en el centro porteño. No se trataba de una movilización política ni de un festejo futbolístico, sino de un último adiós cargado de la mística irreverente que lo caracterizó en vida. Amigos, familiares y seguidores del reconocido creador de contenido argentino se concentraron para rendirle un masivo homenaje que combinó el duelo popular con los códigos propios de las redes sociales.
Miles de fanáticos despiden al youtuber "Gaspi" en el Obelisco
Miles de fanáticos y allegados se concentraron en el monumento porteño para despedir al creador de contenidos en una tarde que combinó el dolor de su partida con los códigos de su humor. Las emotivas palabras de su madre y la convivencia con una movilización de la comunidad boliviana en el corazón de la Capital.
A partir de las 15:00, el epicentro de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a teñirse con la estética particular del creador digital. Más de 3.000 personas se congregaron alrededor del monumento nacional en una convocatoria que desbordó las previsiones iniciales. La fisonomía de la plaza fue singular: la gran mayoría de los asistentes asistió lookeada como el famoso personaje del canal, replicando sus vestimentas y recreando una atmósfera que osciló constantemente entre la tristeza de la pérdida y la celebración de su legado humorístico.
Entre el dolor y el grito de "Fiumba"
El paisaje sonoro del Obelisco se vio dominado por los latiguillos que el creador de contenido popularizó y transformó en marca registrada de una generación. A unísono, la multitud hacía eco de expresiones como "Buenas" y el infaltable "Fiumba", transformando el dolor de la despedida en una suerte de celebración de su impronta digital. Los transeúntes y automovilistas observaban con asombro la fisonomía de una plaza colmada por jóvenes que buscaban, a su manera, procesar el impacto de la noticia.
La jornada en el centro de la Capital Federal sumó una particular complejidad logística y visual. Es que, casi en simultáneo y a pocos metros de distancia, sobre la vereda de enfrente, comenzó a concentrarse la comunidad boliviana para llevar a cabo una marcha programada con anterioridad. Pese a la masividad de ambos eventos y la convivencia de realidades completamente disímiles en un mismo espacio urbano, la desconcentración y el desarrollo del homenaje se dieron bajo un clima de absoluto respeto.
La palabra de su madre: "Confié toda mi vida en mi hijo"
El momento de mayor carga emotiva de la tarde ocurrió cuando los familiares directos del youtuber tomaron la palabra frente a la multitud que rodeaba el improvisado escenario. Visiblemente conmovida por la muestra de afecto y el impacto de la convocatoria, la madre del creador de contenido se dirigió a los miles de jóvenes presentes para agradecer el apoyo incondicional.
'Mi hijo recibió mucho amor', dijo en diálogo con medios nacionales la mamá de Gaspi, con la voz entrecortada pero firme ante la marea de seguidores que escuchaba en un respetuoso silencio. La mujer, que acompañó de cerca la meteórica carrera de su hijo en las plataformas digitales, recordó el vínculo de absoluta complicidad y respaldo que mantenían: 'Confié toda mi vida en mi hijo', sostuvio sintetizando el orgullo y el dolor de una pérdida irreparable que hoy conmueve al pulso de las redes en todo el país.
El legado de una figura disruptiva
La masividad del encuentro de este sábado expone, una vez más, el alcance y la capilaridad que tienen las figuras de internet en el entramado social actual. Lo que nació como un canal de videos con humor absurdo y performances callejeras terminó consolidando una comunidad analógica capaz de movilizar a miles de personas en una de las esquinas más emblemáticas de la Argentina.
El homenaje en el Obelisco cierra un capítulo de profunda tristeza para la comunidad digital, dejando como postal una despedida fiel al estilo de su protagonista: masiva, ruidosa, un tanto caótica, pero atravesada por un cariño genuino que hoy se tradujo en miles de voces replicando sus palabras en el corazón de la ciudad.