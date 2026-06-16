Accidente aéreo

El estremecedor relato del DJ que se salvó por no subir al helicóptero que chocó en Brasil

El músico brasileño Victor Wao explicó que decidió no subir al helicóptero a último momento, una aeronave en la que posteriormente murió el youtuber Gaspi junto a otras personas. Según su relato, se trató de una determinación repentina que terminó por salvarle la vida.