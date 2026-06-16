Un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vignale, se conoció el estremecedor testimonio del DJ brasileño Victor Wao. El artista reveló que estaba previsto que viajara en el helicóptero siniestrado, pero que a último momento decidió no abordar la aeronave, una decisión que terminó salvándole la vida.
El estremecedor relato del DJ que se salvó por no subir al helicóptero que chocó en Brasil
El músico brasileño Victor Wao explicó que decidió no subir al helicóptero a último momento, una aeronave en la que posteriormente murió el youtuber Gaspi junto a otras personas. Según su relato, se trató de una determinación repentina que terminó por salvarle la vida.
Wao despidió a su amigo Lucas Frotta, una de las víctimas del choque aéreo, con un mensaje en redes sociales acompañado de una carta abierta. En ese texto expresó el dolor por la pérdida y prometió mantener vivo el legado de su compañero.
El DJ compartió una historia en Instagram desde el funeral, donde escribió: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.
El momento en el que evitó subir
Horas después del siniestro, el productor relató cómo una decisión de último momento le impidió estar a bordo. “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo no fui”, expresó, visiblemente conmocionado.
Según su testimonio, fue el propio Frotta quien le facilitó un auto para que pudiera llegar a destino, ya que el DJ tenía temor de volar en helicóptero. Esa decisión, tomada en el último instante, resultó clave para que no fuera una de las víctimas.
El dolor tras la pérdida
En su relato, Wao también expresó la angustia que le genera la tragedia y el impacto emocional que le dejó la pérdida de su amigo. “Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. ¡Nunca te olvidaré!”, escribió.
Además, confesó su sentimiento de impotencia al pensar en lo ocurrido: “Me quedo pensando si yo podría haber hecho algo para evitar esto. Me siento sin fuerzas de saber que no voy a poder más estar a tu lado”.
En su publicación, el DJ también mencionó que Oliver Tree, otra de las víctimas del accidente, se encontraba trabajando junto a Lucas Frotta en un proyecto musical, que quedó truncado tras la tragedia.