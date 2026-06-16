Ricardo Héctor Prim se expresó en sus redes sociales tras la muerte de su hijo Gaspar Prim Díaz en un trágico accidente en Brasil.
Tristeza y dudas del padre de Gaspi tras la trágica muerte del youtuber en Brasil
Ricardo Héctor Prim publicó fotos y mensajes a dos días del accidente en helicóptero que provocó la muerte de su hijo y otros cinco pasajeros.
Ricardo publicó en Facebook dos fotos del creador de contenido y un mensaje con las palabras “Gaspi, te quiero siempre” y otra imagen con el texto “INFINITA TRISTEZA”.
Además, recibió múltiples muestras de cariño de la comunidad en su librería Buensur en Puerto Madyn donde reside. “Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, dijo Ricardo Héctor Prim a Clarín en recuerdo de su hijo.
El recuerdo en redes
En Facebook, Ricardo publicó fotografías de la infancia y de la adultez de Gaspi acompañadas por palabras personales que activaron una ola de mensajes. En la sección de comentarios, seguidores y colegas dejaron condolencias y mensajes de recuerdo que se replicaron en la comunidad digital.
La comunicación en las redes acumuló saludos, frases de aliento y recuerdos sobre la trayectoria del creador, quien con los años se convirtió en un referente de su generación. Entre las respuestas hubo llamados a sostener a la familia y a mantener vivos los recuerdos del joven.
Las publicaciones en la cuenta del padre funcionaron como un punto de encuentro para quien quería expresar su homenaje y su cariño, y según la crónica esas interacciones se tradujeron en visitas a la librería y en la colocación de papeles y flores en el local.
El dueño relató recuerdos de la infancia del youtuber y destacó el vínculo familiar: recordó la última foto que recibió y pequeñas escenas cotidianas, como llevarle una gaseosa o un alfajor cuando iba a verlo jugar.
En medio del dolor, Prim habló también de la carrera de su hijo, de su perfeccionismo y del compromiso con su trabajo, y rechazó rumores sobre consumo de drogas, al afirmar que nunca se drogó, aunque sí tomaba alcohol y fumaba.
Las dudas sobre su muerte
Tras la trágica muerte, Prim también se mostró contundente sobre el hecho: dijo que no descarta que haya sido un atentado y que, por lo que le hacen llegar, él cree que no fue un accidente.
"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", afirmó en una entrevista con Clarín.
El streamer Gaspi y el cineasta Vignale se encontraban en Brasil filmando un proyecto junto al músico Oliver Tree que consistía en una producción entre el falso documental, la comedia negra y el "mockumentary".
En los primeros momentos tras el accidente, las autoridades brasileñas confirmaron a Infobae la identidad de los fallecidos. Junto a Gaspi, murieron el productor de videoclips Lucas Vignale, el cantante norteamericano Oliver Tree y otras tres personas.
El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana, hora local, cuando los dos helicópteros impactaron en una zona al oeste de la ciudad. Según los reportes del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, al ampliar el radio de búsqueda, ubicaron el sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del sitio del impacto inicial.
El siniestro no solo dejó víctimas fatales, sino que además provocó una destrucción material en la zona. Una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento de un complejo comercial, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud. El fuego se extendió hasta una estación de carga de vehículos eléctricos y desató una reacción en cadena que destruyó alrededor de veinte automóviles eléctricos, sumando imágenes de devastación a una jornada marcada por la tristeza.