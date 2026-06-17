La familia del creador de contenidos Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, el joven de 23 años que falleció recientemente en un choque de helicópteros en Brasil, emitió un comunicado oficial para esclarecer la situación en torno a los gastos de su traslado.
La familia de Gaspi confirmó la repatriación del cuerpo y alertó sobre colectas falsas
El entorno del youtuber de 23 años fallecido en un accidente de helicóptero aclaró que los costos del traslado ya fueron cubiertos. Advirtieron que los pedidos de dinero que circulan son estafas.
El texto fue difundido con el objetivo de desmentir los rumores sobre una presunta campaña de recaudación de fondos y advertir a la comunidad sobre posibles maniobras fraudulentas en las redes sociales.
El comunicado salió a la luz a través de las plataformas digitales del streamer Martín Pérez Disalvo, conocido popularmente como "Coscu", quien prestó sus canales para acercar el mensaje de los allegados directos. "Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi", manifestaron de forma taxativa en el primer tramo del escrito.
Según precisaron los familiares del influencer oriundo de Puerto Madryn, las erogaciones logísticas pudieron resolverse mediante canales particulares. "Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz", confirmaron.
Alerta por estafas virtuales
Ante la aparición de perfiles y publicaciones que solicitaban aportes económicos invocando el nombre del fallecido, el círculo íntimo del joven solicitó máxima prudencia a los usuarios de internet.
"Cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa", recalcaron, lamentando que existan personas que intenten sacar provecho de situaciones tan dolorosas.
A pesar de las advertencias para que la ciudadanía se abstenga de realizar transferencias de dinero, la familia agradeció profundamente el respaldo colectivo recibido desde que se conoció el fatal desenlace de la travesía en suelo brasileño.
"Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte", reflexionaron en el cierre del comunicado.
El dolor de su entorno
En paralelo a los trámites para la repatriación de los restos, el padre de la víctima, Ricardo Prim, manifestó públicamente el profundo pesar que atraviesa la familia tras la pérdida. El comerciante chubutense, propietario de una conocida librería en Puerto Madryn, utilizó sus perfiles en redes sociales para compartir recuerdos de la infancia y postales familiares junto a su hijo.
"Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo", confesó el hombre en declaraciones periodísticas, reflejando el impacto de la tragedia aérea que conmovió al ámbito de las plataformas digitales y los creadores de video en el país.