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Tras el choque fatal de Ernestina Pais, el Tren de la Costa sigue con servicio reducido

La circulación permanece limitada entre dos estaciones mientras continúan las tareas de reparación en la infraestructura dañada y aún no hay fecha confirmada para la normalización del servicio.

El tren continúa con servicio reducido por el choque en el que murió Ernestina Pais.El tren continúa con servicio reducido por el choque en el que murió Ernestina Pais.
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El Tren de la Costa mantiene un servicio limitado entre las estaciones Delta y San Isidro R luego del choque fatal ocurrido el viernes por la noche, que dejó como víctima a la conductora Ernestina Pais. A pesar del paso de los días, los trabajos de reparación en la zona del siniestro continúan y no hay aún una fecha confirmada para la normalización del servicio.

La situación mantiene interrumpida parte de la operación habitual del ramal, mientras equipos técnicos avanzan con las tareas en la infraestructura dañada.

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Continúan los trabajos

Desde la cuenta oficial del Tren Mitre se informó este lunes por la mañana que las labores en el sector afectado siguen en marcha, lo que obliga a sostener el servicio reducido.

El vehículo involucrado fue retirado horas después del impacto, pero el accidente provocó daños en la catenaria, el sistema de cables aéreos que suministra energía a las formaciones.

Las imágenes del siniestro recorren las redes sociales.La conductora murió el viernes tras ser embestida por una formación en San Isidro.

Desde Trenes Argentinos confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la estructura eléctrica aún se encuentra en reparación y que los trabajos se realizan de manera intensiva.

Sin fecha de normalización del servicio

Por el momento, no hay una estimación oficial sobre cuándo el Tren de la Costa volverá a operar con normalidad.

Las tareas se concentran en la reparación de los daños ocasionados en la infraestructura ferroviaria, especialmente en el sistema de alimentación eléctrica, clave para el funcionamiento del servicio.

Las imágenes del siniestro recorren las redes sociales.Las imágenes del siniestro recorren las redes sociales.

La incertidumbre se mantiene entre los usuarios habituales, que dependen del ramal para sus traslados diarios.

Reclamos de pasajeros

En paralelo a los trabajos técnicos, comenzaron a registrarse quejas de algunos pasajeros en redes sociales debido a las demoras y la reducción del servicio.

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Entre los comentarios, varios usuarios manifestaron su malestar por la falta de una fecha concreta de restablecimiento y la afectación en los traslados cotidianos.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las tareas para restablecer el funcionamiento completo del ramal en el menor tiempo posible.

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