La justicia de San Isidro sumó en las últimas horas los primeros resultados oficiales de la autopsia practicada al cuerpo de la reconocida conductora y periodista Ernestina Pais, quien falleció este viernes por la tarde en la localidad bonaerense de Acassuso tras ser embestido su vehículo por una formación del Tren de la Costa. El informe forense preliminar, incorporado de inmediato al expediente judicial, ratificó que el deceso se produjo en el acto y a causa de las severas lesiones sufridas por el violento impacto lateral.
Se conoció el resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais
El informe forense preliminar determinó un traumatismo de cráneo grave y lesiones internas producto de la colisión en Acassuso. La Justicia ya cuenta con las filmaciones municipales para esclarecer la trágica secuencia en el paso a nivel.
De acuerdo a los datos del examen médico legal al que accedió este medio, el cuerpo de la conductora presentaba un traumatismo de cráneo grave, acompañado por una laceración hepática y una contusión esplénica —lesión en el bazo con sangrado interno—, cuadros recurrentes ante desaceleraciones abruptas y traumatismos severos en la cavidad abdominal provocados por este tipo de colisiones.
Los detalles de la investigación judicial
La causa se encuentra bajo la órbita de la fiscal Paula Hertrig y permanece caratulada de manera preventiva como "averiguación de causales de muerte". Tras el relevamiento médico inicial en la morgue, los peritos procedieron a la toma de muestras de ADN y extrajeron fluidos para la realización de estudios toxicológicos complementarios.
Fuentes de la investigación indicaron que estos análisis de laboratorio, que habitualmente demoran algunas semanas en arrojar resultados definitivos, permitirán certificar fehacientemente si la periodista circulaba o no bajo los efectos de alguna sustancia. En paralelo, se dispuso el análisis del pool de vísceras para examinar el estado orgánico general del cuerpo al momento del luctuoso hecho.
Cámaras de seguridad y la reconstrucción del siniestro
El siniestro fatal se registró este viernes a las 19:25 en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, un cruce ferroviario en diagonal regulado por el paso del Tren de la Costa, que completaba el trayecto desde la estación Maipú hacia el Delta.
Los investigadores ya cuentan con el material fílmico provisto por las cámaras de seguridad del municipio de San Isidro. Los registros visuales exponen una preocupante secuencia vial: la barrera del paso a nivel se encontraba completamente baja y con las señales lumínicas activas. Segundos antes del desenlace, un primer vehículo cruzó las vías en clara infracción vial. Detrás de este rodado avanzó el Honda City color gris conducido por la animadora televisiva.
Al intentar sortear las defensas en sentido diagonal, la formación ferroviaria impactó de lleno contra el lateral izquierdo del rodado menor, precisamente sobre el puesto de conducción, provocando la destrucción casi total de la estructura del automóvil y la muerte instantánea de su ocupante.
Una compleja identificación y conmoción en el ambiente
Las primeras dotaciones policiales de la Comisaría Vicente López Seccional 5ª que arribaron al cruce ferroviario constataron el fallecimiento, aunque las severas lesiones sufridas en el rostro dificultaron la identificación dactilar o fisonómica inmediata. En el habitáculo tampoco se hallaron documentaciones personales que acreditaran su identidad.
La sospecha de las autoridades se encauzó debido a los registros de un siniestro vial previo protagonizado por la misma conductora meses atrás, en marzo de este año. Los pesquisas se aproximaron al domicilio de la familia Pais en Vicente López y constataron que la mujer no se encontraba allí. La confirmación definitiva llegó en la misma escena del hecho: los allegados llamaron reiteradamente al teléfono celular particular de Ernestina, el cual comenzó a sonar desde el interior de los restos del Honda City custodiado por la policía.
La trágica pérdida de quien fuera la primera mujer en conducir el histórico formato "Caiga Quien Caiga" (CQC) y actual integrante de proyectos teatrales genera por estas horas una profunda conmoción en el ámbito de los medios de comunicación y el espectáculo nacional.