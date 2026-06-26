La periodista Ernestina Pais falleció este viernes tras ser atropellada a bordo de su auto por el Tren de la Costa en Martinez, partido de San Isidro (Buenos Aires).
Así quedó el auto de Ernestina Pais tras de haber sido arrollado por un tren en San Isidro
Se confirmó que la reconocida periodista viajaba sola, rumbo a una función teatral en Tigre. La fiscalía analiza las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.
De acuerdo a las primeras informaciones, la conductora habría cruzado con la barrera baja.
La conductora de 54 años murió en el acto.
Investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente
Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, cuando el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.
Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, aunque según testigos ocasionales Pais cruzó el paso nivel cuando las barreras estaban bajas.
Ernestina Pais viajaba sola en el auto
Además, los peritos constataron que la conductora iba sola en su auto, presumiblemente con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra “El divorcio del año”, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.