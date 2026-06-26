La periodista argentina Ernestina Pais falleció este viernes tras ser atropellada a bordo de su auto por un tren en San Isidro.
Conmocion en San Isidro
Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren
La comunicadora fue atropellada por una formación del Tren de la Costa. Tenía 54 años.
Foto: Archivo
Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente.
Las imágenes del siniestro recorren las redes sociales.
El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. Además, indicaron que en las imágenes de los dispositivos no se ven transeúntes que hayan presenciado el hecho.
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