Último adiós

Familiares, amigos y colegas despidieron a Ernestina Pais en Chacarita

La conductora y actriz fue velada en una sala de Villa Crespo y luego trasladada al Cementerio de la Chacarita. Familiares, amigos y figuras del espectáculo se acercaron para acompañar a sus seres queridos en una ceremonia marcada por el dolor y la emoción.