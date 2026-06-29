Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo a Ernestina Pais en una ceremonia íntima realizada en la Ciudad de Buenos Aires, luego de su muerte a los 54 años en un accidente ferroviario ocurrido en San Isidro. La conductora y actriz fue acompañada por sus seres queridos en una jornada marcada por la conmoción y el recogimiento.
Familiares, amigos y colegas despidieron a Ernestina Pais en Chacarita
La conductora y actriz fue velada en una sala de Villa Crespo y luego trasladada al Cementerio de la Chacarita. Familiares, amigos y figuras del espectáculo se acercaron para acompañar a sus seres queridos en una ceremonia marcada por el dolor y la emoción.
El velatorio se realizó en la casa velatoria Zucotti, ubicada en Villa Crespo, desde las primeras horas de la mañana. Allí se acercaron familiares, compañeros de trabajo y figuras del ambiente artístico para darle el último adiós y acompañar a su hijo, Benicio Guyot, y a su madre, Milka Truol.
Luego de la ceremonia, los restos de Ernestina fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde descansan en el Panteón de Actores. Una de las imágenes más conmovedoras de la despedida fue la de Benicio junto al féretro de su madre, acompañado por familiares cercanos.
Entre quienes se hicieron presentes estuvieron José María Muscari, Romina Gaetani, Rochi Igarzabal, Diego Ramos, Dalma Maradona, Malena Guinzburg, el Bicho Gómez, Julieta y Martín Ortega, Rafael Ferro, Malena Pichot y Leandro Lopatin, entre otros colegas y amigos que compartieron distintas etapas de su vida y su carrera.
Muscari fue uno de los primeros en llegar y habló ante la prensa con visible dolor. El productor teatral pidió recordarla desde la alegría que transmitía y la definió como una persona “luminosa, empática y feliz”, en medio de la conmoción que generó la noticia de su muerte.
Ernestina Pais murió el viernes después de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. Su fallecimiento provocó una fuerte reacción en el mundo del espectáculo, donde colegas, amigos y seguidores la despidieron con mensajes de afecto, recuerdos y reconocimiento a su trayectoria en los medios.