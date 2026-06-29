La muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais, ocurrida el viernes tras un accidente ferroviario en el partido bonaerense de San Isidro, continúa generando muestras de dolor en el mundo del espectáculo.
El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: “Sos, fuiste y serás eterna”
Benicio Guyot despidió a su madre con un mensaje en redes sociales que conmovió a familiares, colegas y seguidores de la conductora. La publicación llegó horas después del accidente ferroviario en el que falleció la periodista de 54 años.
Entre los mensajes más conmovedores se destacó el de su hijo, Benicio Guyot, quien recurrió a las redes sociales para despedir a su madre con una publicación cargada de afecto y recuerdos.
El mensaje de Benicio Guyot que conmovió en las redes
A pocas horas del fallecimiento de la conductora, Benicio Guyot compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Ernestina Pais, acompañada por un mensaje breve pero de fuerte carga emocional.
"Sos, fuiste y serás eterna. Eras mi todo. Te amo, mamá", escribió el joven, junto a una imagen en la que ambos aparecen abrazados y sonriendo. La publicación fue rápidamente replicada por distintos medios y recibió miles de mensajes de apoyo de usuarios, colegas y figuras del ambiente artístico.
En una primera publicación, realizada horas después de conocerse la noticia, Benicio había compartido otra fotografía con su madre acompañada únicamente por un corazón, un gesto que reflejó el impacto de la pérdida. Más tarde decidió expresar públicamente su despedida con palabras que sintetizaron el vínculo que mantenía con la periodista.
El mensaje se sumó a las numerosas muestras de afecto que recibió la familia desde que trascendió el fallecimiento de Ernestina Pais. Conductores, periodistas, actores y productores recordaron su trayectoria en radio y televisión, además de destacar su calidez personal y su compromiso profesional.
Las redes sociales también se transformaron en un espacio de homenaje. Cientos de usuarios compartieron imágenes, entrevistas y recuerdos de distintos momentos de la carrera de la conductora, quien durante más de dos décadas fue una de las figuras reconocidas de la televisión argentina.
La investigación sobre el accidente continúa
Ernestina Pais murió el viernes a los 54 años luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. Viajaba sola al momento del hecho.
De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales y policiales, la principal hipótesis de la investigación indica que el vehículo intentó atravesar el cruce cuando las barreras ya se encontraban bajas y las señales luminosas estaban activadas. Esa secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona y forma parte de la causa judicial.
El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó daños de gran magnitud en el automóvil. Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la periodista en el lugar del accidente.
Posteriormente, la autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave producto del choque. Además, los investigadores ordenaron estudios toxicológicos complementarios, cuyos resultados todavía no fueron incorporados al expediente y podrían demorar varios días.
La fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro. Entre los elementos analizados figuran las imágenes de las cámaras de seguridad, peritajes sobre el vehículo y testimonios de testigos que se encontraban en las inmediaciones del paso a nivel.
Mientras avanza la investigación, el ámbito artístico sigue despidiendo a una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina.
Los mensajes de colegas, amigos y espectadores coinciden en destacar su trayectoria profesional y su cercanía con el público, mientras que la despedida de su hijo se convirtió en uno de los homenajes más compartidos desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.