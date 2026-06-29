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El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: “Sos, fuiste y serás eterna”

Benicio Guyot despidió a su madre con un mensaje en redes sociales que conmovió a familiares, colegas y seguidores de la conductora. La publicación llegó horas después del accidente ferroviario en el que falleció la periodista de 54 años.