Santa Fe

Condenaron a un hombre que amenazó a una pareja con una escopeta por 100 mil pesos

Jonatan Exequiel Mendieta, de 34 años, fue sentenciado a seis años de prisión en los tribunales de la capital provincial, tras un juicio abreviado. La pena unificó una condena previa de 2021. En su domicilio del norte de la ciudad hallaron un revólver y una escopeta recortada aptas para disparar.