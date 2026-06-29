Un hombre de 34 años, identificado como Jonatan Exequiel Mendieta, fue condenado este lunes por la mañana a la pena de seis años de prisión por haber amenazado de muerte a una pareja para exigirle dinero y por la tenencia ilegal de dos armas de fuego en su vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a un hombre que amenazó a una pareja con una escopeta por 100 mil pesos
Jonatan Exequiel Mendieta, de 34 años, fue sentenciado a seis años de prisión en los tribunales de la capital provincial, tras un juicio abreviado. La pena unificó una condena previa de 2021. En su domicilio del norte de la ciudad hallaron un revólver y una escopeta recortada aptas para disparar.
La sentencia fue dictada por el juez Lisandro Aguirre, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.
La investigación estuvo a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ignacio Orio, quien detalló que la pena final resultó de la unificación de los tres años impuestos por estos nuevos hechos con una condena anterior que Mendieta arrastraba desde el año 2021. Además, se le impuso una multa económica.
El dinero o la vida
El hecho principal que desencadenó la investigación ocurrió la tarde del martes 9 de julio de 2024, minutos después de las 19, en un domicilio ubicado sobre la avenida Gorriti.
Según expuso el fiscal Orio, Mendieta se presentó en el lugar y les exigió a los moradores —un hombre y una mujer— el pago de 100.000 pesos.
"Les exigió el pago, los amenazó de muerte y les dijo que si no le transferían el dinero, volvería en una hora a quitarles la vida", relató el funcionario del MPA.
Para infundir un mayor temor, el agresor exhibió una escopeta y efectuó un disparo hacia el suelo, justo en la puerta de ingreso de la vivienda.
Tras la denuncia de las víctimas, la fiscal Milagros Parodi ordenó la detención inmediata del sospechoso. Al día siguiente, el miércoles 10 de julio, efectivos policiales arrestaron a Mendieta en su propiedad de la calle La Pampa al 6.900.
Armas de fuego
El jueves 11 de julio de 2024, las fuerzas de seguridad allanaron la vivienda del imputado. Durante el operativo, el personal secuestró un revólver calibre .22 (de simple y doble acción) con la numeración suprimida, una escopeta calibre 16 de un solo caño, recortado a 350 milímetros, con numeración visible "196" pero sin marca ni serie a la vista y varios cartuchos, una vaina servida calibre 16 y una cartuchera.
Las pericias posteriores confirmaron que ambas armas estaban aptas para efectuar disparos, por lo que la Fiscalía solicitó formalmente su decomiso y posterior destrucción.
Conformidad
Mendieta admitió expresamente su responsabilidad penal y aceptó la calificación de los delitos como amenazas coactivas calificadas (por el uso de arma), tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.
Tanto el condenado como su defensa técnica prestaron conformidad con el procedimiento abreviado y el monto de la pena.
Por su parte, las víctimas manifestaron estar de acuerdo con la resolución del caso y el accionar del Ministerio Público de la Acusación.