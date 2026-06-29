El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, aseguró este lunes que el Gobierno provincial avanzará "hasta las últimas consecuencias" para detener a todas las personas involucradas en el asesinato del oficial Damián López, ocurrido durante el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense.
Qué medidas anunció el gobierno santafesino tras el asesinato del policía en Carcarañá
El secretario de Gestión Institucional de Santa Fe, Federico Angelini, confirmó la detención de dos sospechosos por el crimen del oficial Damián López y aseguró que el Gobierno provincial avanzará "hasta las últimas consecuencias" para encontrar a todos los responsables.
Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la que también se informó la detención de dos hombres acusados de haber participado en la agresión que provocó la muerte del efectivo policial.
"No son hinchas, son asesinos"
"Vamos a poner tras las rejas a todas las personas que participaron del asesinato del policía en Carcarañá", afirmó Angelini.
El funcionario sostuvo que el crimen obliga al Estado a responder con firmeza y expresó que la Provincia acompañará a la familia, amigos y compañeros de López. Además, remarcó el respaldo a las fuerzas de seguridad y aseguró que el Gobierno protegerá a quienes arriesgan su vida para cuidar a los santafesinos.
También fue categórico al referirse a los agresores: "Para nosotros no son hinchas; son asesinos que atacaron a nuestra fuerza de seguridad y terminaron con la vida de un policía de la provincia".
Dos detenidos
En paralelo, Angelini confirmó que la Policía de Investigaciones y grupos tácticos realizaron allanamientos en Carcarañá y Correa que permitieron detener a dos hombres de 35 años.
Los sospechosos, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños y serán llevados a audiencia imputativa en los Tribunales de Cañada de Gómez.
La investigación sigue abierta
El secretario indicó que la investigación continúa bajo la conducción del Ministerio Público de la Acusación y evitó brindar mayores precisiones para preservar las pruebas.
"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, capturando y poniendo a disposición de la Justicia a cada una de las personas que hayan participado, directa o indirectamente, de este ataque", sostuvo.
Respecto de las distintas versiones que circularon sobre el episodio, afirmó que la única certeza es el asesinato del oficial Damián López y que el resto de los detalles forman parte de la investigación judicial.