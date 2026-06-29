Seguridad

Qué medidas anunció el gobierno santafesino tras el asesinato del policía en Carcarañá

El secretario de Gestión Institucional de Santa Fe, Federico Angelini, confirmó la detención de dos sospechosos por el crimen del oficial Damián López y aseguró que el Gobierno provincial avanzará "hasta las últimas consecuencias" para encontrar a todos los responsables.