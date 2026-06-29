Un policía de 35 años resultó herido durante una gresca desatada en el atardecer del domingo 28 luego de finalizar un partido de fútbol correspondiente a la Liga Cañadense, por lo que fue internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, de Rosario, en grave estado y con asistencia mecánica respiratoria. En la mañana del lunes se confirmó que tiene muerte cerebral.
Carcarañá: un policía resultó herido mientras hacía adicionales en un partido de fútbol
El hecho ocurrió en la tarde del domingo luego de finalizada la final de la Liga Cañadense de fútbol. Quedó internado en el hospital de emergencias, donde en la mañana de este lunes se anunció que tiene muerte cerebral.
El hecho ocurrió poco antes de las 19 del domingo, cuando el público se retiraba de la cancha del Club Atlético Carcarañá (conocido como Cremería), luego de presencial la final entre el local y Sportivo Las Parejas, que terminó con la victoria de Las Parejas por 2 a 1.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que mientras se retiraba el público, se produjeron incidentes, por lo que personal policial debió intervenir para intentar dispersar a los hinchas.
En un momento, varias personas agredieron a los uniformados dentro del predio del club y uno de ellos, identificado como Damián L., de 35 años, recibió un piedrazo por el cual se cayó y golpeó su cabeza con un hierro. Con una grave lesión en el cráneo, fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó en el área de cuidados intensivos.
El uniformado quedó internado en estado desesperante, con asistencia mecánica respiratoria. En la mañana de este lunes 29 de junio, desde el Heca anunciaron que el policía tiene muerte cerebral.
La investigación es encabezada por el fiscal Juan Pablo Baños, del Ministerio Público de la Acusación con sede en Cañada de Gómez, quien ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los autores de la agresión mediante registros fílmicos, testimonios y otros elementos.