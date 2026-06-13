Según datos oficiales

En lo que va del año, 76 policías fueron pasados a disponibilidad en la provincia de Santa Fe

Bajo esa condición, se investiga la veracidad de presuntos hechos irregulares por los que fueron denunciados. Cobran sólo una parte del sueldo y no realizan tareas de seguridad. El caso del "poliladron" en esta ciudad, que terminó imputado por "robo calificado agravado".