En lo que va del año, 76 policías de la provincia fueron pasados a disponibilidad; se trata de la instancia en la que se evalúa la gravedad y veracidad de las acusaciones vertidas en su contra por una presunta irregularidad o delito, y que pueden derivar en la exoneración. Bajo esa condición, el efectivo sólo percibe una parte de su salario y se lo mantiene alejado de las tareas activas inherentes a la seguridad pública.
En lo que va del año, 76 policías fueron pasados a disponibilidad en la provincia de Santa Fe
Bajo esa condición, se investiga la veracidad de presuntos hechos irregulares por los que fueron denunciados. Cobran sólo una parte del sueldo y no realizan tareas de seguridad. El caso del "poliladron" en esta ciudad, que terminó imputado por "robo calificado agravado".
Según datos oficiales a los que accedió El Litoral, durante el mismo lapso (enero a junio de 2026), se solicitó la destitución para 34 integrantes de la fuerza. Si el parámetro temporal se amplía a los dos años y medio que lleva la actual administración de Maximiliano Pullaro, los números reportan 346 pases a disponibilidad y 108 pedidos de destitución.
El debate sobre los "policías delincuentes" se actualizó esta semana, a partir de un intento de robo protagonizado el lunes en esta capital por un efectivo que terminó herido de bala, a partir de la reacción del propietario para defenderse. El policía fue imputado este jueves por el delito de robo calificado agravado por su función.
El caso
Según reveló el subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte, el efectivo policial aludido "estaba como activo" en su foja de servicio. Inicialmente, desde las mismas esferas oficiales se había informado que el uniformado no estaba prestando servicio en las fuerzas ya que había sido pasado a disponibilidad a principios de 2024, después de una denuncia por presunto abuso sexual formulada en su contra en diciembre de 2023.
Pero Montenotte corrigió la información y aseguró que el personal estaba "activo", aunque cumpliendo "funciones diferentes" asignadas después de que presentase carpeta psiquiátrica, por lo que le fue retirada el arma reglamentaria. El oficial de 33 años se desempeñaba en la Sección Canes de la Unidad Regional II con sede en la ciudad de Rosario. "El efectivo no estaba en disponibilidad; cumplía actividades diferentes pero no estaba en disponibilidad", insistió el funcionario.
- Si estaba activo, ¿no es peor aún la situación? - consultó El Litoral-
- Sí, claro.
- ¡¿Se trata de un policía en funciones que intentó robar un domicilio?! - insistió este medio-
- Es un policía que se encontraba en actividad con funciones diferentes asignadas. Y sí, cuando hay hechos de gravedad como en este caso, sin duda, nos preocupa porque los principales interesados en que se preste un servicio con integridad somos nosotros. Y lamentamos contar con delincuentes dentro de la institución que vistan el uniforme. Queremos establecer con claridad la circunstancia del hecho porque si se confirma lo que a primera vista tenemos, este personal va a ser exonerado de la institución.
- ¿En qué circunstancias se asignan "tareas diferentes"?
- Hay muchas circunstancias que lo ameritan. Muchas veces, por algún tipo de licencia o de incapacidad parcial, (el efectivo) cumple tareas que no impliquen el uso del arma reglamentaria o funciones administrativas. Pueden ser situaciones propias del estrés laboral o por la presentación de carpeta psiquiátrica. Entonces, siguen cumpliendo funciones dentro de la institución, pero no en materia de seguridad ni portando armas.
"Implacables"
El funcionario aseguró que serán "implacables" desde la gestión "con quienes traicionan a los ciudadanos teniendo responsabilidades y vistiendo el uniforme policial". Montenotte dijo que "desde el gobierno, estamos plenamente comprometidos en brindarle a los ciudadanos seguridad, y allí va también el esfuerzo para separar a los delincuentes de la institución. No estamos exentos de tener estos problemas dentro de la fuerza, pero contamos con el compromiso del gobernador y del ministro (de Seguridad) de ser implacables y separar a los delincuentes de los buenos policías", sostuvo. Sobre esa base, rescató que "por el trabajo de esos buenos policías se ha logrado una disminución sustancial de la violencia en toda la provincia y en todas las ciudades de la provincia".