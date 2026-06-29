En las primeras horas de la tarde de este lunes 29 de junio se comunicó el fallecimiento de Eduardo Damián López, de 35 años, quien había resultado herido durante una gresca desatada en el atardecer del domingo 28 luego de finalizar un partido de fútbol correspondiente a la Liga Cañadense. Estaba internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez de Rosario, en grave estado y con asistencia mecánica respiratoria.
Rosario: falleció el policía que resultó herido mientras hacía adicionales en un partido de fútbol
Estaba internado en el hospital de emergencias desde el atardecer del domingo. En la mañana se había comunicado su muerte cerebral. Por el hecho se hicieron varios allanamientos donde fueron detenidos dos hombres de 35 años.
El hecho ocurrió poco antes de las 19 del domingo, cuando el público se retiraba de la cancha del Club Atlético Carcarañá (conocido como Cremería), luego de presencial la final entre el local y Sportivo Las Parejas, que terminó con la victoria y consagración del conjunto oriundo de Las Parejas por 2 a 0.
Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia señalaron que mientras se retiraba el público, se produjeron incidentes con la parcialidad local, por lo que personal policial debió intervenir para intentar dispersar a los hinchas.
En un momento, varias personas agredieron a los uniformados dentro del predio del club y uno de ellos, identificado como Eduardo Damián López, recibió un piedrazo por el cual se cayó y golpeó su cabeza con una estructura metálica.
Con una grave lesión en el cráneo, fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó en el área de cuidados intensivos. El uniformado quedó internado en estado desesperante, con asistencia mecánica respiratoria. En la mañana de este lunes 29 de junio, desde el Heca anunciaron que el policía tiene muerte cerebral. Y pasadas las 15, se comunicó su fallecimiento.
La investigación es encabezada por el fiscal Juan Pablo Baños, del Ministerio Público de la Acusación con sede en Cañada de Gómez, quien ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los autores de la agresión mediante registros fílmicos, testimonios y otros elementos.
Este lunes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Iriondo y grupos tácticos de la Unidad Regional XVII, realizaron varios allanamientos en distintas localidades, y detuvieron a 2 hombres, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años. El primero fue arrestado en una vivienda de calle Brasil al 2400, de la localidad de Carcarañá (departamento San Lorenzo) y el segundo en el área rural de Correa (departamento Iriondo).
El fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la investigación de los hechos ocurridos dentro de las instalaciones del club Cremería, los llevará a audiencia imputativa en día y horario a confirmar en Tribunales de Cañada de Gómez.