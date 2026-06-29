Atacado en Carcarañá

Rosario: falleció el policía que resultó herido mientras hacía adicionales en un partido de fútbol

Estaba internado en el hospital de emergencias desde el atardecer del domingo. En la mañana se había comunicado su muerte cerebral. Por el hecho se hicieron varios allanamientos donde fueron detenidos dos hombres de 35 años.