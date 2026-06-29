Un hombre de 54 años que estaba internado desde fines de abril en el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, falleció en las últimas horas del domingo 28 de junio. Había sido herido dos meses atrás durante una entradera en su vivienda, ubicada en barrio Santa Rita, al noreste de esa ciudad. Por el hecho hay dos jóvenes detenidos que habían sido imputados por tentativa de homicidio.
Murió un hombre que había sido atacado con una pala y un machete hace 2 meses
La víctima, de 54 años, estaba internada en el hospital Eva Perón. Había sido herido durante una entradera en su vivienda ubicada en Granadero Baigorria, al norte del departamento Rosario. Por el hecho hay dos detenidos.
La víctima identificada como Claudio Oscar Rojas, estaba en el sector de guardia del hospital, con múltiples golpes en la zona del cráneo, ocasionados con una pala y la amputación de una falange del dedo índice de la mano derecha, realizada con un machete. En ese mismo hecho también fue golpeada su madre, que tiene dificultades de movilidad y de visión.
Por el caso, horas después del ataque fueron detenidos dos jóvenes, identificados como Jeremías Gabriel M., de 21 años, y Rodrigo Alejandro M., de 24, que fueron identificados mediante el seguimiento de cámaras de seguridad existentes en la zona.
Durante una audiencia imputativa que se llevó adelante el viernes 1 de mayo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Anabel Cerutti le atribuyó a Jeremías M. los delitos de tentativa de homicidio criminis causa en concurso real con robo doblemente agravado por uso de arma impropia y por escalamiento en calidad de autor en grado consumado; y a Rodrigo M. el delito de tentativa de homicidio criminis causa en concurso real con robo doblemente agravado por uso de arma impropia y por escalamiento en calidad de partícipe primario.
También se dieron detalles de lo ocurrido en la vivienda ubicada en calle Los Naranjos al 3000, en barrio Santa Rita, al noreste de Granadero Baigorria. Según se indicó, en los primeros minutos del martes 28 de abril, los dos jóvenes llegaron hasta la casa. Jeremías saltó un tapial que tenía rejas, mientras que Rodrigo se quedó en la vereda realizando tareas de vigilancia.
Una vez adentro de la vivienda, Jeremías se encontró con Claudio Rojas, y ambos se trenzaron en lucha. En un momento, el joven agarró una pala que encontró en el marco del forcejeo y “con clara intención de quitarle la vida, le propinó múltiples golpes en la zona del cráneo, ocasionándole lesiones de gravedad”.
Luego, utilizando un machete, le produjo la amputación de la primera falange del dedo índice de la mano derecha. Instantes después se dio cuenta que en la casa estaba la madre de Claudio Rojas, a quien agredió mediante golpes en la cintura y el tobillo derecho.
En el marco de la entradera, ambas víctimas pidieron ayuda a los gritos, algo que alertó a vecinos, que salieron de sus casas. Ante esto, el joven que estaba en el interior de la vivienda salió y junto a su cómplice, se fue corriendo hacia el norte por calle Los Naranjos.
Vecinos denunciaron el hecho al 911 y un rato más tarde llegó personal policial y médico. Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital Eva Perón, donde el menor de los heridos quedó internado con heridas cortantes, fractura de cráneo y la amputación de la primera falange del índice derecho.
En tanto, los dos jóvenes fueron detenidos casi 24 horas después en un precario asentamiento de viviendas ubicado en la zona conocida como Monte Celulosa, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.