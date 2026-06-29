En Rosario

Murió un hombre que había sido atacado con una pala y un machete hace 2 meses

La víctima, de 54 años, estaba internada en el hospital Eva Perón. Había sido herido durante una entradera en su vivienda ubicada en Granadero Baigorria, al norte del departamento Rosario. Por el hecho hay dos detenidos.