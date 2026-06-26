Un hombre de 59 años fue asesinado de un puntazo y otro de 32 resultó herido en el marco de una presunta pelea registrada durante la madrugada de este viernes 26 de junio en la zona sur de Rosario.
Una pelea terminó con un hombre asesinado de un puntazo en Rosario
El crimen se produjo en la madrugada de este viernes en un pasillo de la zona sur. Hay una persona herida.
El hecho se registró alrededor de las 2.30AM en un pasillo ubicado en inmediaciones de Platón y León, de barrio San Martin Sur, entre avenida Circunvalación y el arroyo Saladillo.
Fuentes policiales señalaron que llegaron hasta la zona luego de recibir varios llamados al 911 indicando que se había registrado una pelea y que había dos personas heridas.
Cuando llegaron encontraron a la víctima tendida en el piso, sin vida, casi al fondo de un pasillo. Mientras que la otra persona fue hallada a los pocos metros, con una herida de arma blanca en el abdomen, por lo que fue llevada en ambulancia hasta el hospital de emergencias.
A metros del lugar donde se presume se produjo la discusión, policías secuestraron un cuchillo con manchas de sangre y varias manchas en elnpsio de un pasillo donde hay varias viviendas.
El herido quedó internado en el hospital de emergencias, con custodia policial.