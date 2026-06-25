Santa Fe

Cayó una banda tras balaceras feroces y un crimen en Barrio Scarafía

La Policía de Investigaciones detuvo a tres hombres y notificó a una mujer en el marco de una causa por amenazas coactivas. Los sospechosos estarían vinculados con un ataque a tiros contra una propiedad y un posterior homicidio ocurridos a mediados de junio.