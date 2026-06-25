Una serie de allanamientos desplegados por la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos puntos de la capital provincial culminó con la detención de tres hombres investigados por graves hechos de violencia.
Cayó una banda tras balaceras feroces y un crimen en Barrio Scarafía
La Policía de Investigaciones detuvo a tres hombres y notificó a una mujer en el marco de una causa por amenazas coactivas. Los sospechosos estarían vinculados con un ataque a tiros contra una propiedad y un posterior homicidio ocurridos a mediados de junio.
La causa, caratulada inicialmente como amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, sumó ribetes de extrema gravedad al quedar bajo la lupa por su presunta vinculación con un homicidio.
El caso está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la intervención coordinada de los fiscales Andrés Marchi y María Lucila Nuzzo.
Balas y muerte
De acuerdo con la información oficial del parte policial, el hilo conductor de la investigación comenzó el pasado 14 de junio, cuando una vivienda ubicada en las inmediaciones de Pedro de Vega y Pasaje Galisteo (en el norte de la ciudad) fue blanco de un feroz ataque a balazos.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, las tareas de inteligencia criminal y el análisis de evidencias conectaron esa balacera con otro hecho de sangre ocurrido apenas un día después, el 15 de junio.
En esa segunda oportunidad, una emboscada a tiros dejó como saldo a dos personas gravemente heridas. Una de las víctimas no logró sobrevivir a las lesiones y falleció el 16 de junio mientras se encontraba internada en el hospital.
Detenidos
A partir del trabajo de campo y el cruce de datos, los pesquisas de la PDI lograron identificar a los presuntos autores de la escalada violenta y solicitaron las órdenes de irrupción a la Justicia.
Como resultado de los operativos, los agentes lograron capturar a los principales investigados: S. G. A., de 22 años; A. F. M., de 28 años; y J. P. M., de 43 años.
Asimismo, los efectivos identificaron a una mujer de 30 años, quien quedó formalmente notificada e incorporada a la causa judicial.
En los domicilios requisados se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares que serán peritados y cuatro prendas de vestir que revisten un alto interés para la causa, ya que coincidirían con las utilizadas en los ataques.
Los tres detenidos fueron trasladados y puestos de inmediato a disposición de los fiscales Marchi y Nuzzo, a la espera de la audiencia imputativa donde se definirá su situación procesal.