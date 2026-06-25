Justicia Federal

Condenaron a un hombre que viajaba con su pequeña hija y drogas sintéticas en el auto

La policía provincial lo paró en el cruce de rutas 34 y 19, en jurisdicción de la localidad de Angélica, porque no tenía la chapa patente delantera del vehículo. Transportaba cientos de pastillas de éxtasis, LSD y ketamina. Deberá cumplir una pena de cuatro años y diez meses de prisión.