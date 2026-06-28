Un hombre de 32 años fue asesinado en la noche del sábado 27 de junio de un disparo en la cara.
Rosario: mataron a un hombre de un tiro en la cara
El homicidio se produjo en la noche del sábado en una calle de barrio Empalme, al noroeste de la ciudad. Es el séptimo crimen que se registra en el mes de junio.
El hecho se produjo alrededor de las 20 en inmediaciones de calle Ghandi al 6100, en barrio Empalme.
A esa hora se recibieron varios llamados al 911 indicando que se habían escuchado disparos y que había una persona herida.
Un rato más tarde llegó hasta la zona personal policial, que dialogó con vecinos. Varios dijeron que la persona herida había sido llevada en un auto particular hasta el hospital de emergencias y que el autor del ataque fue un joven de 17 años, que el hecho fue en el marco de un “ajuste de cuentas entre ambos” y que el adolescente se dio a la fuga.
Desde el destacamento policial del Heca indicaron que ingresó al sector de guardia un auto trasladando a Darío Fabián L., de 32 años, con una herida de arma de fuego en la cara. El hombre ingresó en la Unidad de Terapia Intensiva y falleció a los pocos minutos.
Es el séptimo crimen que se registra en el mes de junio en el departamento Rosario.