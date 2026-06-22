Operativo de la Policía Federal

Cayó otro sospechoso por el crimen del policía federal en Rosario

Personal del Departamento Federal de Investigaciones detuvo al presunto coautor del homicidio del agente Rodolfo Manfredi, ocurrido el pasado 11 de junio en Villa Banana. En el mismo operativo, cayeron otros tres integrantes de una organización narcocriminal familiar.