En un fuerte despliegue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario, la Policía Federal Argentina (PFA) logró la captura de un hombre intensamente buscado por el asesinato del agente federal Rodolfo Manfredi (30).
Cayó otro sospechoso por el crimen del policía federal en Rosario
Personal del Departamento Federal de Investigaciones detuvo al presunto coautor del homicidio del agente Rodolfo Manfredi, ocurrido el pasado 11 de junio en Villa Banana. En el mismo operativo, cayeron otros tres integrantes de una organización narcocriminal familiar.
El procedimiento, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en la zona oeste, culminó además con la detención de otros tres miembros de una banda dedicada al narcotráfico.
El crimen de Manfredi ocurrió la noche del pasado 11 de junio en el asentamiento Villa Banana.
En aquella oportunidad, el joven efectivo participaba de un operativo junto a dos compañeros cuando fueron emboscados por un grupo armado que abrió fuego de manera indiscriminada, causándole la muerte a Manfredi e hiriendo a otro de los uniformados.
El operativo
La captura fue ejecutada por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, bajo las directivas del fiscal Dr. Matías Scilabra, de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal de la gran ciudad del sur provincial santafesino.
Según informaron fuentes policiales, el principal sospechoso se encontraba prófugo desde la noche del ataque y está señalado como una pieza clave de una organización narco-familiar con fuerte influencia en Villa Banana.
Por orden del Juzgado Federal de Garantías de Rosario, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, las fuerzas federales irrumpieron en varios domicilios ubicados en la intersección de las calles Virasoro y Pascual Rosas.
En estos inmuebles se logró la aprehensión de los presuntos cómplices del investigado: un hombre y dos mujeres.
Droga y algo más
Durante las requisas, los efectivos de la PFA lograron incautar elementos de alto interés para el avance de la causa: más de 300 gramos de marihuana y varias dosis de cocaína; elementos de corte y fraccionamiento de sustancias; una importante suma de dinero en efectivo, diez teléfonos celulares y un pendrive; una réplica de revólver color plateado; prendas de vestir y documentación relevante.
Las autoridades confirmaron que las pesquisas continúan abiertas de forma coordinada con la Justicia provincial.
El objetivo es identificar al resto de los partícipes de la emboscada al personal policial y desmantelar por completo la estructura criminal que opera en el sector.