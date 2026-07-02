Una jornada de extrema tensión y complicaciones vehiculares se vive en los accesos a la Capital Federal tras producirse una importante fuga de gas sobre la autopista Dellepiane, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano.
Buenos Aires: corte total en la autopista Dellepiane por una fuga de gas
El incidente ocurrió a la altura de Villa Lugano cuando una retroexcavadora de una empresa contratista perforó un conducto de Metrogas. Bomberos y cuadrillas especiales controlaron el escape, pero se registran fuertes congestiones en hora pico.
El incidente tuvo lugar este jueves alrededor de las 15:00 a la altura del kilómetro 6500, cuando una máquina retroexcavadora perteneciente a una empresa contratista rompió de forma accidental un caño de alta presión de cuatro pulgadas mientras realizaba tareas de excavación para una obra de desagüe.
Debido a la gran fuerza con la que comenzó a salir el fluido, las autoridades viales dispusieron de inmediato el corte total de la traza en sentido al centro porteño.
Personal de Bomberos de la Ciudad de la Estación Lugano se desplazó rápidamente hacia el lugar con camiones cisterna y el tendido de líneas de prevención, montando un perímetro de seguridad ante el temor de una posible explosión por la magnitud del venteo, el cual llegó a ser visible y audible a varias cuadras de distancia por encima de los edificios linderos.
Colapso en los accesos
Técnicos especializados de la empresa Metrogas acudieron al sector afectado para contener el escape. Desde la compañía explicaron que, al tratarse de una red de alta presión, la avería no pudo repararse con un parche convencional.
En su lugar, las cuadrillas debieron realizar dos excavaciones paralelas a ambos lados del conducto dañado para proceder al método de prensado, logrando aislar el tramo afectado y garantizar un venteo controlado del gas residual.
Pasadas las 17:00, la firma prestataria confirmó que la situación se encontraba bajo control y sin riesgos para los vecinos del complejo habitacional Samoré y alrededores.
A pesar de que el peligro ambiental fue disipado, el impacto en el tránsito generó un auténtico caos vehicular que coincidió con el inicio del regreso a los hogares. Las demoras en sentido al centro de la Ciudad se extendieron desde la avenida General Paz, registrándose también importantes embotellamientos en sentido a la autopista Riccheri, entre las calles Lisandro de la Torre y Escalada.
De forma colateral, la congestión afectó severamente tramos de la avenida General Paz hacia el Riachuelo, la autopista Perito Moreno y el Acceso Oeste en sentido a la provincia de Buenos Aires.