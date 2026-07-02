Secuestraron celulares

Cinco allanamientos en Villa del Parque por el crimen de Daiana Arber

La Policía de Investigaciones realizó procedimientos simultáneos en distintos domicilios de Villa del Parque por orden de la fiscal Laura Gerard. Hubo secuestro de celulares. Aunque un hombre permanece detenido, la pesquisa apunta a determinar si otras personas participaron en el asesinato de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en un basural de Villa Oculta.