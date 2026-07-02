La investigación por el femicidio de Daiana Mercedes "Pili" Arber sumó este jueves un nuevo capítulo. Personal de la PDI desplegó una serie de allanamientos en distintos puntos de barrio Villa del Parque, donde secuestró varios teléfonos celulares.
Cinco allanamientos en Villa del Parque por el crimen de Daiana Arber
La Policía de Investigaciones realizó procedimientos simultáneos en distintos domicilios de Villa del Parque por orden de la fiscal Laura Gerard. Hubo secuestro de celulares. Aunque un hombre permanece detenido, la pesquisa apunta a determinar si otras personas participaron en el asesinato de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en un basural de Villa Oculta.
Los procedimientos fueron impulsados por la fiscal Laura Gerard, quien busca reconstruir las circunstancias del crimen y determinar si, además del único detenido hasta el momento, existieron otros partícipes en el hecho.
Las requisas se concentraron en cinco viviendas ubicadas sobre Pasaje Irala, Pasaje Cullen al 4300, Centenera al 4300 y otros inmuebles de ese mismo sector del oeste de la ciudad, una zona que desde el hallazgo del cuerpo permanece bajo la atención de los investigadores.
Las medidas judiciales forman parte de una investigación que continúa avanzando sobre distintas líneas. La principal hipótesis de la Fiscalía sostiene que el crimen no habría sido cometido por una sola persona, motivo por el cual se intenta reunir nuevas evidencias, secuestrar elementos de interés y establecer el grado de participación de otros posibles involucrados.
Un cuerpo dentro de una bolsa
El caso comenzó a tomar estado público durante el fin de semana, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de una bolsa abandonada en un basural ubicado en barrio Villa Oculta. Al llegar al lugar, personal policial confirmó que en su interior había restos humanos, una escena que dio inicio a un amplio operativo judicial y criminalístico.
Con el correr de las horas, las pericias permitieron establecer que la víctima era Daiana Arber, de 32 años, conocida por sus allegados como "Pili". La mujer era buscada por su entorno luego de que se perdiera contacto con ella, situación que incluso había motivado una denuncia por averiguación de paradero.
Múltiples heridas de bala
La autopsia despejó rápidamente una de las principales incógnitas de la investigación. El informe forense determinó que la mujer murió como consecuencia de múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego, lo que llevó a la Fiscalía a investigar el caso bajo la calificación de femicidio.
Sin embargo, para los pesquisas todavía existen aspectos que requieren ser esclarecidos. Entre ellos, la mecánica del asesinato, el lugar exacto donde se produjo el ataque y la posterior maniobra para trasladar y abandonar el cuerpo en el basural donde finalmente fue encontrado.
Los allanamientos realizados este jueves apuntan precisamente a responder esos interrogantes.
Los investigadores procuran incorporar evidencia científica, dispositivos electrónicos, documentación y cualquier otro elemento que permita reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.
Mientras tanto, la causa continúa bajo estricta reserva judicial. La expectativa de la Fiscalía es que el resultado de las nuevas medidas permita consolidar la hipótesis investigativa y establecer si el femicidio fue ejecutado con la participación de más de una persona.