Una mujer de Mar del Plata denunció haber sido víctima de una extorsión tras contratar a una tarotista para realizar un supuesto “gualicho” con el objetivo de separar a su hijo de su pareja. Sin embargo, la situación derivó en una serie de exigencias económicas y amenazas que incluyeron fuertes sumas de dinero y bienes materiales.
Mar del Plata: contrató a una tarotista y terminó víctima de una extorsión de más de $50 millones
Según la denunciante, la tarotista la habría intimidado con la idea de enviar “arcángeles” y lanzar maldiciones en caso de no cumplir con las exigencias económicas.
Según la denuncia, la acusada comenzó a reclamar pagos cada vez más altos para continuar con el supuesto trabajo espiritual. En ese contexto, la víctima aseguró que fue presionada para entregar 15 millones de pesos, 26 mil dólares, electrodomésticos y joyas, bajo advertencias de posibles represalias vinculadas a prácticas esotéricas.
Amenazas vinculadas a rituales
De acuerdo con el relato de la mujer, la tarotista la habría intimidado con la idea de enviar “arcángeles” y lanzar maldiciones en caso de no cumplir con las exigencias económicas. Estas amenazas habrían sido utilizadas como mecanismo de presión para sostener los pagos y la entrega de objetos de valor.
La denunciante sostuvo que el temor a estas advertencias influyó en su decisión de continuar entregando dinero y pertenencias, siempre en el marco del supuesto trabajo esotérico contratado inicialmente.
Allanamiento
La investigación quedó a cargo de la DDI de Mar del Plata y la UFI N° 12, que llevaron adelante un allanamiento en un departamento ubicado sobre la avenida Colón al 2900. En el lugar fue notificada una mujer de 62 años, señalada como la principal acusada, y luego trasladada a sede policial antes de ser liberada.
En el procedimiento también se notificó a otra mujer de 61 años que se encontraba en el domicilio al momento del operativo.
Elementos secuestrados
Durante el allanamiento, los investigadores incautaron diversos objetos, entre ellos un teléfono celular, un televisor de 65 pulgadas, un lavarropas y una suma de dinero que supera el millón de pesos, además de dólares en efectivo.
También se secuestraron cuadernos con anotaciones, pagarés, diplomas vinculados a prácticas de tarot y distintos elementos asociados a rituales, como velas, estatuillas y cintas.
La causa continúa en investigación
Por disposición judicial, ambas mujeres quedaron notificadas de la formación de la causa por extorsión, aunque no fueron detenidas. La Justicia continúa investigando para determinar la totalidad de las maniobras y establecer si existen otras posibles víctimas.