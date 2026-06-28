Veinticuatro horas antes del hallazgo de restos humanos en un basural del Villa Oculta, agentes policiales ya desplegaban un amplio operativo tras la denuncia sobre la presunta desaparición de una mujer y la sospecha de que podría haber sido víctima de un hecho violento.
Una denuncia por una mujer desaparecida y un hombre bajo sospecha
La denuncia por la desaparición de una mujer movilizó un amplio operativo policial durante el sábado. Hubo inspecciones, rastrillajes y vigilancia sobre un domicilio señalado por testigos, aunque ninguna de esas diligencias permitió encontrar evidencias antes del descubrimiento realizado el domingo.
La investigación tuvo su origen el sábado, cuando efectivos policiales retomaron una serie de actuaciones iniciadas la noche anterior a partir de un dato aportado por una mujer, quien aseguró haber recibido información de un familiar acerca de una versión que circulaba en el barrio.
Un dato perturbador
Según ese relato, una mujer habría muerto en una vivienda ubicada en la zona oeste de Santa Fe.
El dato provenía, a su vez, de un vecino que habría presenciado una situación sospechosa, aunque decidió no identificarse por temor a sufrir represalias. Ese elemento, pese a su carácter indirecto, fue suficiente para que la Justicia ordenara verificar la información.
Durante la madrugada los uniformados inspeccionaron el inmueble señalado, sin encontrar evidencias que confirmaran la denuncia. Con las primeras horas de luz, las tareas continuaron con nuevas entrevistas y la ampliación de testimonios.
En ese marco, una familiar de la denunciante aportó una descripción física detallada de la mujer buscada, conocida por un apodo en el barrio.
Paralelamente, otro hombre se presentó espontáneamente en una dependencia policial luego de escuchar comentarios sobre la supuesta muerte de quien había sido su pareja. Allí entregó fotografías recientes que permitieron reforzar las tareas orientadas a establecer su paradero.
Mientras la investigación avanzaba, la Fiscalía especializada impartió una batería de medidas. Entre otras, mantener vigilancia discreta sobre el domicilio de un hombre mencionado durante la investigación preliminar.
Rastrillajes negativos
Al mismo tiempo comenzó una intensa búsqueda en distintos sectores de barrio Villa del Parque y zonas aledañas. Policías recorrieron reservorios, zanjas y basurales luego de recibir información que indicaba que allí podría haber sido abandonado un cuerpo.
Del operativo participaron efectivos de distintas áreas de la Unidad Regional I, personal especializado en búsqueda de personas, brigadas con perros adiestrados, Buzos Tácticos y la Brigada Aérea, que inspeccionaron un amplio perímetro durante varias horas.
Sin embargo, el resultado de aquellos rastrillajes fue completamente negativo. Los investigadores no encontraron restos ni otros elementos de interés criminalístico, por lo que la búsqueda continuó bajo la coordinación de la Fiscalía.
Recién al día siguiente, un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de restos humanos dentro de una bolsa abandonada en otro basural de la ciudad, esta vez en inmediaciones de Liberación y Estrada, detrás de las canchas de Villa Oculta.
Aunque las características preliminares de los restos motivaron que los investigadores comenzaran a cotejar información con la denuncia por averiguación de paradero iniciada horas antes, fuentes judiciales aclararon que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que permita afirmar que ambos episodios estén relacionados.
La identificación científica de los restos, junto con los estudios forenses y el análisis de las evidencias recolectadas, serán determinantes para establecer si se trata de la misma mujer cuya desaparición había movilizado el operativo policial o si la investigación deberá abrir una nueva línea de trabajo.