Macabro hallazgo en Villa Oculta

Una denuncia por una mujer desaparecida y un hombre bajo sospecha

La denuncia por la desaparición de una mujer movilizó un amplio operativo policial durante el sábado. Hubo inspecciones, rastrillajes y vigilancia sobre un domicilio señalado por testigos, aunque ninguna de esas diligencias permitió encontrar evidencias antes del descubrimiento realizado el domingo.