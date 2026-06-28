Santo Tomé

Tres detenidos en el Puente Carretero con una moto robada y una ganzúa

El procedimiento se concretó durante la madrugada, donde la policía interceptó al grupo mientras empujaba el vehículo. El rodado presentaba el tambor de encendido violentado y uno de los involucrados ocultaba una herramienta utilizada para vulnerar cerraduras.