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Tres detenidos en el Puente Carretero con una moto robada y una ganzúa

El procedimiento se concretó durante la madrugada, donde la policía interceptó al grupo mientras empujaba el vehículo. El rodado presentaba el tambor de encendido violentado y uno de los involucrados ocultaba una herramienta utilizada para vulnerar cerraduras.

Los involucrados llevaban la moto a pie sobre el puente Carretero. Foto: GentilezaLos involucrados llevaban la moto a pie sobre el puente Carretero. Foto: Gentileza
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Un procedimiento preventivo realizado durante la madrugada de este domingo en el Puente Carretero permitió a efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé demorar a tres jóvenes que trasladaban una motocicleta con signos de haber sido violentada.

Durante la intervención, además, los uniformados secuestraron una herramienta de fabricación casera compatible con las utilizadas para vulnerar sistemas de encendido.

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El operativo tuvo su origen pocos minutos después de la medianoche, cuando la Central de Emergencias 911 comisionó un móvil hacia el viaducto que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. El aviso daba cuenta de la presencia de varias personas que desplazaban una motocicleta a pie, una situación que despertó sospechas.

Sospechosos en el puente

Al arribar al lugar, los agentes localizaron al grupo a la altura del segundo arco del puente. Se trataba de tres jóvenes que empujaban una motocicleta negra de 125 centímetros cúbicos.

Durante la inspección inicial, los policías advirtieron que el tambor de encendido del rodado presentaba daños compatibles con una posible maniobra de sustracción.

roba motos santo toméLa ganzúa secuestrada en poder de los delincuentes. Foto: Gentileza

En forma paralela, al efectuar el chequeo preventivo de los involucrados, hallaron entre las prendas de uno de ellos una ganzúa de fabricación casera, elemento habitualmente utilizado para manipular cerraduras y sistemas de arranque de vehículos.

En sede policial

Frente a esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 19 años, mientras que los otros dos involucrados, de 15 y 13 años, fueron puestos bajo resguardo conforme al protocolo previsto para menores de edad.

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La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada, junto con los demorados, a la Comisaría 12ª, dependencia donde se realizaron las actuaciones de rigor.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia competente y del fuero de menores, que deberán determinar el origen del vehículo y la eventual responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho.

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