La madrugada del domingo estuvo marcada por un importante siniestro vial en la avenida General Paz, una de las principales arterias de ingreso y salida de la Ciudad de Buenos Aires.
Triple choque y vuelco en la avenida General Paz: tres personas resultaron heridas
El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra. Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro, que dejó al menos tres personas con heridas y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y normalizar la circulación.
Un triple choque que terminó con el vuelco de uno de los vehículos dejó al menos tres personas heridas y provocó importantes complicaciones en el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia.
El hecho movilizó a personal policial, bomberos y servicios médicos, que asistieron a los ocupantes de los automóviles y coordinaron las tareas para retirar los vehículos involucrados.
Cómo fue el accidente
El choque ocurrió en las primeras horas del domingo sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio de Saavedra, en sentido hacia el Río de la Plata. De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, tres vehículos participaron del siniestro y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada tras el impacto.
Las circunstancias que desencadenaron la colisión son materia de investigación, aunque las primeras reconstrucciones indican que el fuerte impacto entre los automóviles provocó que uno de los rodados perdiera estabilidad y quedara con sus ruedas hacia arriba.
A raíz del accidente, personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en una zona de intenso tránsito vehicular.
Los rescatistas trabajaron para retirar a los ocupantes del vehículo volcado y evaluar el estado de salud de todas las personas afectadas. En total, al menos tres personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.
Según informaron las autoridades sanitarias, las víctimas se encontraban conscientes al momento de ser asistidas, aunque presentaban traumatismos compatibles con la violencia del impacto. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de los heridos ni sobre la evolución de su estado de salud.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, los equipos de emergencia también trabajaron para prevenir nuevos accidentes, ya que el vuelco obligó a reducir considerablemente la circulación sobre ese sector de la avenida General Paz.
Importantes demoras
Como consecuencia del operativo, varios carriles permanecieron restringidos durante un tiempo, lo que generó demoras para los automovilistas que circulaban por la zona durante las primeras horas del domingo.
Además de asistir a las víctimas, el personal especializado realizó las pericias correspondientes para intentar establecer la mecánica del accidente.
Entre los aspectos que deberán determinarse figuran la velocidad a la que circulaban los vehículos, las condiciones de visibilidad al momento del choque y si alguno de los conductores realizó una maniobra que pudiera haber desencadenado la colisión.
Las autoridades también avanzan en el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y en la toma de testimonios de conductores y eventuales testigos que presenciaron el episodio. Ese material será incorporado a la investigación para reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos.
Una vez finalizadas las tareas periciales, grúas especializadas retiraron los vehículos siniestrados para permitir la limpieza de la calzada y restablecer la circulación normal sobre la avenida.