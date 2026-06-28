Ciudad de Buenos Aires

Triple choque y vuelco en la avenida General Paz: tres personas resultaron heridas

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra. Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro, que dejó al menos tres personas con heridas y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y normalizar la circulación.